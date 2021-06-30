Без войны и сепаратизма. Что лучше для Донбасса: федерализация или децентрализация?

Планов много, а земли пока нет. Государство до сих пор не передало некоторым громадам на Донбассе землю. Это замедляет их развитие. С другой стороны, у громад появилось больше полномочий и планов. Таковы реалии децентрализации. А еще мы спросили в экспертов, что все-таки лучше ­для Донецкой и Луганской областей – децентрализация или федерализация и особый статус, о которых постоянно говорят в России и некоторые политики в Украине?

Черкасскую громаду неподалеку от Славянска создали в 2015 году. На территории громады – 11 населенных пунктов. В них живут 9,5 тысяч человек. Руководит громадой Андрей Головаш.

Мы сами в праве решать, куда тратить деньги

По словам Головаша, один из самых больших плюсов децентрализации – это бюджетная самостоятельность: бюджет громады напрямую связывается при необходимости с государственным бюджетом или бюджетом области.

«Мы сами в праве решать, куда тратить деньги, зачем тратить деньги и на какие цели. Если раньше надо было ездить в район и просить: дайте мне, пожалуйста, копеечку, – то сейчас складывается так, что мы сами в праве определять развитие своей громады», – делится опытом Головаш.

Планы громады

А впереди у громады – оптимизация школ. Ведь в некоторых больших зданиях, по словам руководителя громады, учатся всего по 50-60 детей.

Одну из школ, если закрывать, – создать свою спортивную школу

«У меня есть в планах одну из школ, если закрывать, – создать свою спортивную школу (у нас есть бассейн, есть зал), куда могли бы приезжать жители не только нашей громады, но и соседних Славянска и Краматорска. Детский бассейн, где дети от 2-х лет могут заниматься плаванием. Такого даже в Краматорском районе, наверное, нет», – описывает планы реорганизации школ Андрей Головаш.

А вот детских садов громаде, наоборот, не хватает: например, в самом Черкасском своей очереди пойти в садик ждут 170 детей. Поэтому молодые семьи вынуждены уезжать. Чтобы люди оставались, надо и садики строить, и чтобы работа была. Рабочие места будут, уверяет Головаш, но только Госгеокадастр все никак не передаст громаде в пользование 1,5 тыс. гектаров ее же земель.

Люди готовы брать в аренду землю

«Есть уже планы, есть наработки создания хозяйств по выращиванию клубники ( у нас есть песчаники), тепличный бизнес. Люди готовы брать в аренду землю и пытаться создавать эти рабочие места и условия для того, чтобы жители громады оставались здесь», – уверяет руководитель громады.

Также в Черкасской ОТГ создали свои структуры для социальной защиты: отдел соцзащиты и территориальный центр, сделали свой центр безопасности с пожарной частью, на территории работают две полицейских громады, которые круглосуточно на связи.

А что с правами человека

Децентрализацию проверили представители омбудсмена на Донбассе. Из плюсов отметили: автономию и рост местных бюджетов с 68 млрд. грн. в 2014 году до 275 млрд. грн. в 2019 году; ОТГ получили в коммунальную собственность почти 1,5 млн. гектаров сельскохозяйственных земель; громадам разрешили предоставлять базовые админуслуги, например, регистрировать место проживания, регистрировать физические и юридические лица, имущественные права, решать земельные вопросы.

Выявили и проблемы: в предоставлении социальных услуг, образовательных услуг, медицинских услуг. Есть проблемы в социальной защите детей и переселенцев.

Не подключена база данных единой информационно-аналитической системы «Дети»

«В нарушение приказа Министерства социальной политики практически ни одна служба по делам детей из тех, что мы проверяли, – не подключена и не функционирует база данных единой информационно-аналитической системы (ЕИАС) «Дети». У них также не созданы условия: отсутствуют специальные помещения и отдельные кабинеты с решетками на окнах для работы с ЕИАС «Дети». То есть, если нет подключения, то мы понимаем: работает там специалист, или не работает, – все это происходит на бумаге и нет контроля», – рассказал Константин Черников, представитель уполномоченного в Донецкой и Луганской областях.

По его словам, из-за нехватки кадров детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, не вовремя ставят на квартирный учет. А еще, говорит представитель омбудсмена, в небольших громадах слишком долго содержат детей в центрах социально-психологической реабилитации.

«Детей отправили и, мягко скажем, забыли. Дети должны находиться там до девяти месяцев, – а дети находятся и год, и год и два месяца. И это не содействует показателю успешной работы службы по делам детей», – сообщил о нарушениях представитель омбудсмена.

У децентрализации больше преимуществ – Максим Ткач

На Донетчине помогает громадам развиваться программа «U-LEAD з Європою». Максим Ткач, руководитель Донецкого регионального офиса программы, изучает проблемы децентрализации в регионе и способы их решения уже четыре года.

По его мнению, децентрализация принесла жителям региона больше преимуществ, чем проблем. Если раньше надо было обращаться за помощью к государству, то сейчас все решают на месте, говорит эксперт. Это, например, вопросы содержания больниц, образования, местного развития, благоустройства.

«У децентрализации три кита. Привлекает граждан к участию в жизни громады

«У децентрализации три кита, на которых она базируется: это передача полномочий на местный уровень, передача ресурсов и передача ответственности за реализацию этих полномочий перед жителями местных громад. То есть, децентрализация как предоставляет большую способность местному самоуправлению, так и привлекает граждан к активному участию в жизни громады и к наблюдению за тем, чем занимается местное самоуправление», – объясняет эксперт.

Что тормозит развитие громад. По словам Максима Ткача, это:

Нехватка кадров. Полномочия на места передали, а специалистов нет;

Несовершенство законодательства. Нужен новые законы про местное самоуправление и про государственные администрации;

Нечеткое разделение полномочий между государственной властью и местным самоуправлением. Сейчас дискутируют, как решить эту ситуацию.

Децентрализация – или федерализация с особым статусом

Россия и ее гибридные силы постоянно говорят о федерализации и особом статусе для Донбасса. Что будет лучше для региона: особый статус или децентрализация?

Более направленная на людей – это децентрализация

Максим Ткач: «Что такое федеративная страна? Это такая страна, в которой два уровня государственной власти: федеральный и региональный. Как региональный, так и федеральный уровень принимают свои законы. А децентрализация – это процесс передачи полномочий и ресурсов местному самоуправлению. А местное самоуправление – это то, что ближе всего к людям, это то, что занимается проблемами жителей каждый день. Поэтому мне кажется, что более полезная, более эффективная, более направленная на людей, – это децентрализация».

Особый статус не цепляет жизненные вопросы

Александр Меланченко, консультант по бюджетным вопросам «Асоціації міст України»: «К сожалению, особый статус Донбасса и его внесение в Конституцию предложил наш предыдущий президент Петр Порошенко. Это, по моему мнению, ошибка. Но, в то же время, была предложена другая идея – децентрализация. Когда на места отдается больше полномочий, больше финансов, больше возможностей. Когда люди на местах могут сами решать свое будущее, не оглядываясь на Киев: где что строить, сколько необходимо больниц, сколько школ, сколько необходимо социальных учреждений для оказания услуг. А федерализация или особый статус говорят о политических изменениях. И, если говорить об особом статусе Донбасса, – тут больше политических вопросов. Особый статус не цепляет жизненные вопросы, которые стоят перед каждым гражданином каждый день: где лечиться, где учиться, куда сходить позаниматься спортом. Наша децентрализация направлена на человека, а их особый статус и федерализация направлены на политические амбиции определенных людей, которые живут в конкретном месте. Это большая разница. Все-таки децентрализация дает шансы простому человеку участвовать в решениях, которые важны для него».

Кстати, закон про особый статус Донбасса продлили, но в силу он так и не вступил: для этого надо, чтобы на Донбассе прошли выборы и вывели российские войска.

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