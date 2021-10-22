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Кличко розповів про першу за рік зустріч із Зеленським

Зустріч відбулася 19 жовтня

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка пройшла 19 жовтня, «була діловою».

«Почитав заголовки в ЗМІ про свою зустріч із президентом. Голосно, яскраво, але не все – правда. Чимало тез і деталей приписали зі слів якихось «джерел». Я розумію, що сьогодні є сили, і в моєму оточенні, і в оточенні Володимира Зеленського, яким не потрібен конструктивний діалог і яким потрібне політичне протистояння між президентом та мером столиці», – написав Кличко у фейсбуці 22 жовтня.

За його словами, вони з президентом «говорили про розв’язання проблем Києва в умовах нинішніх викликів».

«А їх у нас багато. І нам потрібна ефективна взаємодія – виключно на користь Києва та України. Це я говорю, як мер столиці і як голова Асоціації міст України», – додав Кличко.

Як повідомляли у ЗМІ, 19 жовтня президент Володимир Зеленський і мер Києва Віталій Кличко провели зустріч, першу за рік. Інформацію про неї підтвердив виданню ZN.ua сам Кличко. В Офісі президента про зустріч не інформували.

Влітку після низки обшуків у комунальних підприємствах Києва і департаментах КМДА політична партія «Удар» опублікувала заяву, в якій йшлося про політичний тиск на Віталія Кличка з боку Офісу президента. в ОП ці заяви заперечили.

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