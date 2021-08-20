Кличка запросили на засідання РНБО. Він відмовився

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив 20 серпня, що отримав запрошення відвідати засідання Ради національної безпеки і оборони України, заплановане на цей же день.

«Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку. На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході вже поїхав у робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину», – повідомив міський голова столиці України у мережі Telegram.

18 серпня після низки обшуків у комунальних підприємствах Києва і департаментах КМДА політична партія «Удар» опублікувала заяву, в якій йшлося про політичний тиск на Віталія Кличка.

«Влада не полишає спроби зачистити політичне поле від конкурентів. Офіс президента продовжує атакувати партію «УДАР» та її лідера Віталія Кличка. Протягом останніх днів правоохоронців знову активно обшукують київські комунальні підприємства та структурні підрозділи КМДА. У такий спосіб Банкова намагається створити підґрунтя, щоб, всупереч законам, призначити головою КМДА «зальотного» ручного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – йшлося в повідомленні.

У лютому Кличко очолив рейтинг довіри до українських політиків із результатом у 37,5 відсотка. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.