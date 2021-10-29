«Залікували до смерті». Яку медичну допомогу надають хворим у ковід-центрі Мелітополя?

Запорізька область разом з сімома іншими областями перебуває у «червоній» зоні. За показником завантаженості ліжок з киснем область входить в трійку лідерів разом з Донеччиною і Сумщиною – шпиталі заповнені на 85%. У Мелітополі ще на початку жовтня міська влада запровадила обмеження у роботі громадського транспорту і збільшила кількість ліжок для хворих. Проте кількість інфікованих невпинно зростає, нині виявили 12 107 підтверджених випадків. У місті працюють три ковідних шпиталі. З одному з них, що розташований в інфекційній лікарні, пацієнти не отримують належного лікування, стверджує житель цього міста Сергій Курило. В цьому закладі лікувалась його теща Ніна Сторожук, яка померла від ускладнень внаслідок захворювання. За словами Сергія Курила, якби не байдужість і непрофесіоналізм лікарів, життя жінки могло бути врятовано.

Ніну Михайлівну Сторожук ушпиталили 14 жовтня 2021 року у важкому стані в інфекційну лікарню Мелітополя, де зараз розташований ковід-центр. Хвора могла ходити сама, її оглянули лікарі і призначили медикаменти на майже 3000 гривень. За словами зятя хворої, Сергія Курила, наступного дня був ще один список ліків на таку ж суму.

Ніна Михайлівна зателефонувала нам і поскаржилась, що їй не роблять жодних призначень, лише взяли кров на аналіз

«Через два дні у суботу Ніна Михайлівна зателефонувала нам і поскаржилась, що їй не дають ліків, лише взяли кров на аналіз. Вона просила забрати її звідси. Ми почали хвилюватися, наполягали, щоб лікарі виконували свою роботу.

Аж тоді медики якось заворушитися і почали колоти тещі препарати», – розповів Радіо Свобода Сергій Курило.

Через добу хворій стало краще, вона могла вже сидіти. Сатурація з 70 піднялась до 92. В неділю стан Ніни Михайлівни різко погіршився. Вона вже не вставала з ліжка, і рідні порушили питання про переведення її в інший ковід-центр.

Ковід-центр розташований на першому поверсі лікарні, ми підходили до палати і бачили через вікно, як персонал поводиться з хворими

«Транспортувати тещу до іншого медичного закладу категорично відмовилися, мовляв вона не транспортабельна. Також не дозволили забрати її додому. Ковід-центр розташований на першому поверсі лікарні, ми підходили до палати і бачили через вікно, як персонал поводиться з хворими. Вони погрожували тещі, намагалися відібрати телефон. Коли вона ще могла говорити, то розповідала моїй дружині, що ліки, які ми придбали, кудись поділися. Я маю підозру, що персонал реалізовує їх по другому колу. Ми на власні очі бачили, як медсестра йшла з пакетом ліків до аптеки, яка тут поряд з лікарнею», – каже Сергій Курило.

Родина Сергія Курила не єдина, хто нарікають на погане медичне обслуговування у цьому ковід-центрі. Жінка, мати якої також перебувала в палаті з Ніною Михайлівною і яка не захотіла називати себе, розповіла Радіо Свобода, що інші хворі також не отримували лікування.

«Ліки моїй мамі дали лише після того, як я здійняла галас. Нам пощастило, мамі стало краще, і я забрала її додому», – розповіла жінка.

Дружина іншого хворого, яка представилась Надією Федорівною, поскаржилась, що до її чоловіка не було належної уваги з боку лікарів і медсестер:

«Крапельницю йому поставили і пішли. Про нього просто забули. Він пити хотів, кричав, ніхто не підійшов».

Мелітопольці кажуть, що така ситуація є лише у цьому ковід-центрі, в іншому закладі, яким керує Тетяна Антонюк, ставлення до пацієнтів на належному рівні.

«Про це нам розповідали родичі тих людей, хто там лікувався. Це небо і земля. А тут, де теща лежала, ми навіть не могли добитися зустрічі з адміністрацією», – каже Сергій Курило.

Зі скаргами на дії медиків чоловік звернувся на «гарячу лінію» МОЗ, після чого йому зателефонувала керівниця міського відділу охорони здоров'я Лариса Саприкіна і, за словами Сергія Курила, «в хамському тоні» відмовились вирішувати ці питання.

Конфіденційна інформація

Радіо Свобода звернулось до Лариси Саприкіної з проханням прокоментувати ситуацію, проте вона не побажала спілкуватися з журналістами по телефону.

У відповідь на інформаційний запит, яке отримало Радіо Свобода від КНП «ТМО «Багатопрофiльна лiкарня iнтенсивних методiв лiкування та швидкоi медичноi допомоги» у Мелітополі за підписом тієї ж Лариси Саприкіної зауважили, що інформацію про лікування Ніни Сторожук можуть отримати лише родичі померлої.

Справи щодо лікування пацієнтів і ненадання медичної допомоги належать до складних, зауважив у коментарі Радіо Свобода юрист Євген Волгін. І для цього, на його думку, є кілька причин:

на відміну від Америки, в Україні не проводиться відеофіксація проведення процедур;

серед медиків поширена практика кругової поруки, і недобросовісному лікареві нічого не варто знести зміни у медичні документи.

«Я раджу родичам пацієнтів звертатися до суду. Також можна подати скаргу до МОЗ, який проводить ліцензування ковідних установ. Зараз все таки є протоколи лікування ковідних хворих, що суттєво полегшує справу. Два роки тому цих документів ще не існувало», – зауважує Євген Волгін.

Інформація про перебіг лікування пацієнта справді належить до відомостей з обмеженим доступом, каже юрист, і розголошувати її можуть виключно за рішенням суду.