Число померлих від COVID-19 у світі сягнуло 5 мільйонів

Число смертей унаслідок пандемії коронавірусної хвороби нового типу COVID-19 із грудня 2019 року, коли хворобу вперше виявили в Китаї, перевищило 5 мільйонів. За даними американського Університету Джонса Гопкінса, оприлюдненими 1 листопада, кількість смертей майже напевне занижена через обмежене тестування та смертність поза лікарнями. особливо в бідних частинах світу.

Зареєстровано майже 247 мільйонів випадків захворювання, хоча ця статистика також вважається заниженою. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, число смертей від вірусу в світі може бути вдвічі або й утричі вищим, ніж свідчать офіційні дані.

Сполучені Штати є найбільш постраждалою країною, де померли 745 836 людей, а інфікованими були 46 мільйонів. Після США найбільших втрат зазнали Бразилія (607 824 смерті), Індія (458 437), Мексика (288 365) і Росія (239 693).

Зараз пандемія в деяких частинах світу відступає, а в інших місцях посилюється, зокрема, значні частини Східної Європи разом із Україною відчувають сплеск інфікувань і смертей.