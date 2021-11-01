«Червона зона» та посилення обмежень: нові правила локдауну в Києві у фото

3

У транспорт Києва (метро, трамваї, тролейбуси, автобуси, маршрутки) з 1 листопада можна сідати лише за умови, що пасажир має щось із такого переліку документів:

– свідоцтво повного курсу вакцинації від COVID-19 (зелений сертифікат в «Дії» чи інший документ – наприклад, паперове свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка);



– підтвердження про першу дозу щеплення (жовтий сертифікат у «Дії» або довідка від лікаря про отримання першого щеплення – форма 063-О);



– негативний ПЛР-тест чи антиген-тест на COVID-19 (діє не більше від 72 годин з моменту взяття мазка);



– документ про одужання від COVID-19 (такий документ вказано у правилах КМДА, при цьому МОЗ раніше пояснювало, що форму такої довідки поки що не затверджено, а відповідна опція в «Дії» перебуває на етапі тестування)