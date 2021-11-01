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«Червона зона» та посилення обмежень: нові правила локдауну в Києві у фото

З понеділка, 1 листопада, у Києві набули правила «червоної зони» та додаткові обмеження, запроваджені КМДА. Наприклад, у метро та наземному громадському транспорті необхідно мати COVID-сертифікат про щеплення чи негативний тест на коронавірус.
Від 1 листопада більшість громадських місць Києва (ТРЦ та&nbsp;непродовольчі магазини, кафе і ресторани, спортзали та&nbsp;басейни тощо) можуть працювати лише за&nbsp;умови, що&nbsp;всі їхні співробітники та&nbsp;всі клієнти можуть пред&rsquo;явити наступні документи:..
1 Від 1 листопада більшість громадських місць Києва (ТРЦ та непродовольчі магазини, кафе і ресторани, спортзали та басейни тощо) можуть працювати лише за умови, що всі їхні співробітники та всі клієнти можуть пред’явити наступні документи:..
...Свідоцтво повного курсу вакцинації від COVID-19 (зелений сертифікат в &laquo;Дії&raquo; чи інший документ&nbsp;&ndash; наприклад, паперове свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка);&nbsp;негативний ПЛР-тест чи&nbsp;антиген-тест на&nbsp;COVID-19 (діє не більше від 72 годин з&nbsp;моменту взяття мазка)
2 ...Свідоцтво повного курсу вакцинації від COVID-19 (зелений сертифікат в «Дії» чи інший документ – наприклад, паперове свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка); негативний ПЛР-тест чи антиген-тест на COVID-19 (діє не більше від 72 годин з моменту взяття мазка)
У&nbsp;транспорт Києва (метро, трамваї, тролейбуси, автобуси, маршрутки) з&nbsp;1 листопада можна сідати лише за&nbsp;умови, що&nbsp;пасажир має щось із такого переліку документів: &ndash; свідоцтво повного курсу вакцинації від COVID-19 (зелений сертифікат в &laquo;Дії&raquo; чи інший документ&nbsp;&ndash; наприклад, паперове свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка); &ndash; підтвердження про першу дозу щеплення (жовтий сертифікат у &laquo;Дії&raquo; або довідка від лікаря про отримання першого щеплення&nbsp;&ndash; форма 063-О); &ndash; негативний ПЛР-тест чи&nbsp;антиген-тест на&nbsp;COVID-19 (діє не більше від 72 годин з&nbsp;моменту взяття мазка); &ndash; документ про одужання від COVID-19 (такий документ вказано у&nbsp;правилах КМДА, при цьому МОЗ раніше пояснювало, що&nbsp;форму такої довідки поки що&nbsp;не&nbsp;затверджено, а відповідна опція в &laquo;Дії&raquo; перебуває на&nbsp;етапі тестування)
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У транспорт Києва (метро, трамваї, тролейбуси, автобуси, маршрутки) з 1 листопада можна сідати лише за умови, що пасажир має щось із такого переліку документів:

– свідоцтво повного курсу вакцинації від COVID-19 (зелений сертифікат в «Дії» чи інший документ – наприклад, паперове свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка);

– підтвердження про першу дозу щеплення (жовтий сертифікат у «Дії» або довідка від лікаря про отримання першого щеплення – форма 063-О);

– негативний ПЛР-тест чи антиген-тест на COVID-19 (діє не більше від 72 годин з моменту взяття мазка);

– документ про одужання від COVID-19 (такий документ вказано у правилах КМДА, при цьому МОЗ раніше пояснювало, що форму такої довідки поки що не затверджено, а відповідна опція в «Дії» перебуває на етапі тестування)
Патруль поліції перевіряє у&nbsp;пасажирів маршрутки COVID-документи
4 Патруль поліції перевіряє у пасажирів маршрутки COVID-документи
У Києві зберігається велика кількість смертей від коронавірусу &ndash; за добу померли 39 хворих, нових випадків інфікування удвічі більше, ніж одужань
5 У Києві зберігається велика кількість смертей від коронавірусу – за добу померли 39 хворих, нових випадків інфікування удвічі більше, ніж одужань
Патрулі поліції чергують та&nbsp;перевіряють у&nbsp;пасажирів COVID-документи (сертифікати чи&nbsp;тести) у&nbsp;вестибюлі станцій Київського метрополітену
6 Патрулі поліції чергують та перевіряють у пасажирів COVID-документи (сертифікати чи тести) у вестибюлі станцій Київського метрополітену
Проте на частині станцій метрополітену перевірка не проводилася
7 Проте на частині станцій метрополітену перевірка не проводилася
За минулий тиждень в Україні зробили 1 740 231 щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров&rsquo;я, це більше, ніж за весь червень
8 За минулий тиждень в Україні зробили 1 740 231 щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров’я, це більше, ніж за весь червень
У МОЗ наголошують, що 94% шпиталізованих із COVID-19 минулого тижня &ndash; невакциновані
9 У МОЗ наголошують, що 94% шпиталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані
На&nbsp;вході до&nbsp;кафе працівник перевіряє наявність сертифікатів чи&nbsp;негативних тестів у відвідувачів
10 На вході до кафе працівник перевіряє наявність сертифікатів чи негативних тестів у відвідувачів
У&nbsp;столичному метро пасажирів 1 листопада було набагато менше, ніж зазвичай
11 У столичному метро пасажирів 1 листопада було набагато менше, ніж зазвичай
На&nbsp;вході до&nbsp;ТРЦ охоронці перевіряють наявність сертифікатів чи&nbsp;негативних тестів у відвідувачів
12 На вході до ТРЦ охоронці перевіряють наявність сертифікатів чи негативних тестів у відвідувачів
Черга швидких до інфекційного відділення Олександрівської лікарні
13 Черга швидких до інфекційного відділення Олександрівської лікарні
Черги до&nbsp;пункту вакцинації у&nbsp;торговому центрі Ocean Plaza
14 Черги до пункту вакцинації у торговому центрі Ocean Plaza
Киснева станція на території Олександрівської лікарні
15 Киснева станція на території Олександрівської лікарні
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 936 238 людей, 68 027 &ndash; померли
16 За весь час пандемії в Україні захворіли 2 936 238 людей, 68 027 – померли
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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