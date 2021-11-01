Крім того, заборонена робота закладів громадського харчування (дозволено працювати тим закладам, у яких як і персонал, так і відвідувачі мають COVID-сертифікат, ПЛР-тест чи довідку про одужання). Відвідування торгово-розважальних закладів дозволяється за наявності необхідних карантинних документів. Як сприйняла нові обмеження столиця та чи є черги на вакцинацію нині? Про це у відео Радіо Свобода.
Нові обмеження, штрафи і черги на вакцинацію: Київ у «червоній зоні» карантинних обмежень (відео)
У Києві з 1 листопада встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Віднині у столиці заборонено пересуватися громадським транспортом, у тому числі й підземним, без COVID-сертифікату щодо щеплення, ПЛР-тесту чи довідки про одужання. Обмеження не стосуються неповнолітніх.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ