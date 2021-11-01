Крім того, заборонена робота закладів громадського харчування (дозволено працювати тим закладам, у яких як і персонал, так і відвідувачі мають COVID-сертифікат, ПЛР-тест чи довідку про одужання). Відвідування торгово-розважальних закладів дозволяється за наявності необхідних карантинних документів. Як сприйняла нові обмеження столиця та чи є черги на вакцинацію нині? Про це у відео Радіо Свобода.