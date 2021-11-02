Коронавірус: в Україні виявили майже 19,5 тисяч нових випадків, 700 людей померли

В Україні минулої доби виявили 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 1 263 дітей і 339 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 3 188, одужали – 12 639, померли 700 людей. Протягом 1 листопада провели понад 133,5 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

Найбільше нових випадків за минулу добу виявили в Одеській області (1908), Києві (1738), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337), Львівській (1104) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 955 693 людей, 68 727 – померли.