Рівень госпіталізацій в Україні вийшов на плато після 3-місячного зростання – Ляшко

Рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні нині перебуває на плато після тримісячного зростання, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 1 листопада під час онлайн-брифінгу.

«Темпи вакцинації в Україні вже приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні перебуває на плато після більш ніж тримісячного зростання. Завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1238 життів», – сказав він.

За словами міністра, захворюваність на COVID-19 зафіксувалася на найвищих показниках і «наша спільна справа – зрушити цю захворюваність на спад, а не на подальше зростання».

Раніше в МОЗ повідомили, що минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень від COVID-19 – понад 1,74 мільйона.