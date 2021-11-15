В ОАСК оскаржили перевірку сертифікатів вакцинації в громадських місцях

Окружний адміністративний суд Києва повідомляє, що відкрив провадження у справі щодо оскарження права перевіряти сертифікати вакцинації, наявність негативного ПЛР-тесту чи документу про одужання від COVID-19 у громадських місцях. Як повідомила пресслужба суду 15 листопада, позов до Кабінету міністрів України і Державної казначейської служби подав житель Миколаєва.

Позивач просить суд скасувати відповідний пункт урядової постанови, а також стягнути з Державної казначейської служби України за рахунок бюджетних асигнувань КМУ один мільйон гривень моральної шкоди на свою користь.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче засідання на 8 грудня 2021 року.

Минулого тижня ОАСК повідомляв про надходження до суду чотирьох позовів, в яких позивачі оскаржують відсторонення від роботи через відсутність щеплення від COVID-19. Суд вирішує питання про відкриття проваджень за вказаними позовами.