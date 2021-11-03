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Новини | Коронавірус

Ще 3 регіони можуть потрапити до «червоної» зони – Ляшко

Зараз 16 регіонів віднесено до «червоного» рівня епіднебезпеки

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що ще три області України можуть потрапити до «червоної» зони епідемічної небезпеки.

«Вже 16 регіонів віднесено до «червоного» рівня епіднебезпеки. У зоні ризику – Волинська, Харківська і Тернопільська області», – сказав він під час онлайн-брифінгу 3 листопада.

За даними МОЗ, в Україні за останню добу виявили понад 23 тисячі нових випадків COVID-19, 720 людей померли.

У МОЗ наголошують, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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