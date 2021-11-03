Ще 3 регіони можуть потрапити до «червоної» зони – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що ще три області України можуть потрапити до «червоної» зони епідемічної небезпеки.

«Вже 16 регіонів віднесено до «червоного» рівня епіднебезпеки. У зоні ризику – Волинська, Харківська і Тернопільська області», – сказав він під час онлайн-брифінгу 3 листопада.

За даними МОЗ, в Україні за останню добу виявили понад 23 тисячі нових випадків COVID-19, 720 людей померли.

У МОЗ наголошують, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.