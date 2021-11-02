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Новини | Коронавірус

На головному залізничному вокзалі Києва запрацював пункт підтримки «Дії»

«Укрзалізниця» відкрила 31 пункт безкоштовної вакцинації на залізничних вокзалах України

У центрі вакцинації на головному залізничному вокзалі у Києві запрацював пункт команди підтримки «Дія», повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Відтепер пасажири, які отримали щеплення в центрі вакцинації на київському вокзалі, можуть на місці звернутись до команди фахівців «Дія» та вирішити питання щодо генерування СOVID-сертифікату у відповідному застосунку або на порталі.

Крім того, у пункті вакцинації на київському вокзалі також можна роздрукувати сертифікат про вакцинацію з QR-кодом – цей документ також дає право на посадку у поїзд», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» відкрила 31 пункт безкоштовної вакцинації на залізничних вокзалах України. Станом на 2 листопада щеплення отримали понад 26 тисяч охочих. Пасажири, які мають довідку про отримання однієї або двох доз вакцини, можуть вільно подорожувати залізничним транспортом.

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