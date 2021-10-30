У пунктах вакцинації «Укрзалізниці» отримали щеплення понад 20 тисяч людей

«Укрзалізниця» повідомляє, що вже понад 20 тисяч людей отримали щеплення від COVID-19 у пунктах вакцинації, відкритих на вокзалах українських міст.

«Крім того, як і обіцяли, продовжуємо розгортати пункти вакцинації: сьогодні такий запрацював на вокзалі станції Полтава-Південна. Загалом уже на 27 вокзалах для всіх бажаючих працюють Центри щеплення, де отримати вакцину проти COVID-19 можна безкоштовно. Головне – потрібно або мати декларацію із сімейним лікарем, або прийти в пункт із паспортом а ідентифікаційним кодом», – інформує «Укрзалізниця».

Нові правила безпечних подорожей діють із 21 жовтня. Згідно з ними, при посадці у поїзд, крім квитка та посвідчення особи, пасажири повинні надати документ, що підтверджує:

▪отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

▪отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

▪негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години з або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який зроблений не більше, ніж за 72 години до посадки у поїзд.