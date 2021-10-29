Міносвіти: одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 90% вчителів, дві дози – близько 65%

Майже 90% українських вчителів отримали щеплення від COVID-19 однією дозою вакцини, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

«На сьогодні одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 90% вчителів. Двома дозами вакциновано понад 417 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти або майже 65%», – написав Шкарлет у Telegram-каналі.

За його словами, найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян демонструють: Київська область – 98,8%; Миколаївська – 98%; Харківська – 95,5%; Хмельницька – 94,1%; Донецька – 93%.

Шкарлет зазначив, що порогу щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягли всі області України.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу є обов’язковою, туди потрапили і вчителі. Як пояснив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, без вакцинації вчителі підлягають відстороненнню – виняток лише для вчителів з обґрунтованими медичними протипоказаннями. Відповідний наказ МОЗ про обов’язкові до вакцинації професії набирає чинності в листопаді.