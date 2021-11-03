42% українців, які ще не вакцинувалися від COVID-19, готові це зробити – дослідження

42% українців, які ще не вакцинувалися, готові щепитись за певних умов, свідчить проведене Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) дослідження, про яке повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї і що вони не заразять інших людей. Це дійсно так, адже вакциновані люди у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені. Загалом, 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення від COVID-19», – йдеться в повідомленні.

Серед основних причин, чому українці сумніваються в доцільності вакцинації, – недооцінка ризиків COVID-19, міфи про щеплення і небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде необхідність.

«Серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19 та не хочуть переживати реакцію на вакцини. А майже чверть вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоч насправді абсолютні протипоказання можуть мати менше одного відсотка людей. Ті, хто не хоче вакцинуватися, не вважають пандемію серйозною загрозою чи COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі», – повідомили у МОЗ.

Там наголосили, що важливою у процесі вакцинації є роль сімейного лікаря.

«87% щеплених українців сказали, що прислухалися до поради лікаря щодо вакцинації. З тих, хто ще не вакцинувався, 77% дослухались би до поради лікаря вакцинуватись», – йдеться в повідомленні.

Дослідження проведене у вересні-жовтні 2021 року (до запровадження «червоних зон») дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку. Опитування здійснювали методом телефонних інтерв’ю. Опитали 2 006 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.

За даними МОЗ, в Україні за останню добу виявили понад 23 тисячі нових випадків COVID-19, 720 людей померли.

У МОЗ наголошують, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.