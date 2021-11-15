10 порад від лікаря, які можуть допомогти в боротьбі з COVID-19

Тетяна Забаштанська

У МОЗ повідомляють, що наразі кількість нових випадків захворювання на COVID-19 та кількість госпіталізацій поступово зменшується. Втім, коронавірус нікуди не зник, він надалі вражає здоров’я людей, на спад іде лише чергова хвиля COVID-19. При появі перших симптомів багато хто не знає, на що потрібно звертати увагу та як взагалі лікуватися. Радіо Свобода зібрало фахові поради лікарки ковідного відділення Київської міської клінічної лікарні №3 Аріани Мохаммад.

Як не підхопити вірус?

Сьогодні, коли багато людей збираються в черги на вакцинацію, важливо пам’ятати про маски та соціальну дистанцію. Такі заходи безпеки допоможуть попередити масове зараження у великих скупченнях людей, наголошує Аріана Мохаммад. «Ніхто не скасовував правила користування засобами індивідуального захисту», – наголошує лікарка. Індивідуальний захист важливий ще й тому, що є групи людей, яким із медичних міркувань не можна вакцинуватися. Таким чином ви вбережете їхнє здоров’я, дордає вона.

Як лікуватися на першому етапі хвороби?

Необхідно пити достатньо води та приймати призначені лікарем вітаміни. Цього має бути достатньо перших 5-7 днів, зазначає Аріана Мохаммад. Далі, додає, людина або одужує, або потрапляє в лікарню. До того ж, протягом перебігу хвороби дуже важливо «слухати» свій організм. «Першочергово, якщо пацієнт ще перебуває вдома на амбулаторному етапі лікування, прислухатися до себе», – наголошує лікарка.

Як запобігти ускладненням?

Щоб хвороба в подальшому не призвела до серйозних ускладнень, необхідно пити достатню кількість води та не перевантажувати свій організм. Якщо у вас є супутні хвороби, зв’яжіться з лікарем та проконсультуйтеся, чи варто почати приймати додаткові ліки, вказує Аріана Мохаммад.

Чи варто робити комп'ютерну томографію?

По-перше, комп’ютерна томографія – «є не настільки безпечним» методом дослідження, каже лікарка, «3 хвилини, коли ви перебуваєте в томографі, дорівнює 40 проведеним рентгенам». По-друге, лікарі все одно потім направляють пацієнта на УЗД, щоб відслідкувати зміни, які відбуваються у легенях. Тому комп’ютерна томографія необхідна лише за призначенням лікаря. «Взагалі комп’ютерна томограма та її нераціональне використання – це проблема нашого сьогодення», – каже лікарка.

До яких наслідків призводить самолікування?

Всі дії щодо лікування необхідно узгоджувати із лікарем, звертає увагу Аріана Мохаммад. Спеціаліст призначить аналізи та на їх основі підбере план лікування. «Ці аналізи повинен інтерпретувати в першу чергу лікар, не пацієнт по референтних значеннях. І лише з ним вирішувати питання про подальше призначення ліків», – пояснює лікарка. Адже таке поширене, за її словами, самопризначення гормонів та антибіотиків може негативно вплинути на здоров’я пацієнта та ускладнити подальше лікування.

Коли викликати швидку?

Якщо хворий на коронавірус у стані спокою починає задихатися, його необхідно негайно госпіталізувати, наголошує лікарка. Це, каже вона, ознака того, що пневмонія прогресує. Поки чекаєте на швидку, ляжте на живіт. Така легка дія здатна полегшити ваш стан, радить вона.

Коли потрібно вакцинуватися людям, які перехворіли на COVID-19?

Якщо ви вже хворіли на коронавірус, поспішати з вакцинацією не варто. Протягом трьох місяців імунітет людини досить активний і здатний сам себе захистити. Проте після цього періоду титр антитіл падає та імунна система потребує стимуляції, яку й забезпечує вакцина, зауважує лікарка.

Кому не можна вакцинуватися?

Існує достатньо невеликий перелік протипоказань, коли лікар може рекомендувати людині не вакцинуватися. «Протипоказанням до вакцинації є алергія і розвиток шоку на компоненти вакцини», – попереджає лікарка. Також заборонено вакцинуватися людям з онкологією, які проходять курс хіміо- чи радіотерапії або ж нещодавно перенесли операцію. Таким пацієнтам можна вакцинуватися лише через 3 місяці після лікування. Якщо ви не належите до жодної із цих груп, вакцина вам не нашкодить, зауважує Аріана Мохаммад.

Чи небезпечна вакцина для літніх людей?

Небезпекою вакцинації для літніх людей є тромбоускладнення, каже лікарка. Препарати, які ви приймаєте від супутніх хвороб, допоможуть попередити такі наслідки. До того ж, перед вакцинацією варто проконсультуватися із лікарем. Він може призначити вам відповідні препарати, які допоможуть попередити розвиток ускладнень.

Чому варто вакцинувати дітей?

13 жовтня МОЗ ухвалило наказ щодо рекомендацій про щеплення дітей віком від 12 років. Чому це необхідно? «Чим «Дельта» відрізняється від попередніх штамів, вона вражає діток», – пояснює лікар. Наразі дитячі інфекційні стаціонари переповнені, тому що маленькі пацієнти переносять хворобу зі значними ускладненнями.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 3 228 441 особа, з них одужали 2 642 459 осіб, померло 77 147 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 10 802 випадків хвороби.

Від початку вакцинальної кампанії, інформує МОЗ, щеплено 12 228 644 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.

Відомство додає, що понад 91% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.