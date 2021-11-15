Ляшко заявляє, що хвиля COVID-19 іде на спад

В Україні за тиждень число нових випадків захворювання на COVID-19 зменшилося на 6%, а кількість госпіталізацій – на 13%, повідомив на брифінгу 15 листопада міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Уперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з «ковідних» лікарень переважає кількість госпіталізованих. До лікарень госпіталізують у середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують. Стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України», – стверджує Ляшко.

Водночас, за його словами, кількість випадків COVID-19 та рівень госпіталізацій усе ще досить великі, тому актуальним лишається питання вакцинації.

Згідно з даними МОЗ, які навів Ляшко, за минулий тиждень в Україні зроблено понад 1 мільйон 600 тисяч щеплень. Хоча б одну дозу вакцини вже отримали 39,4% українців. Повністю завершили курс 28%. Найбільша частка вакцинованих принаймні однією дозою – у Києві (61%), Київській області (майже 50%) і на Полтавщині (46%).

Міністр зауважив, що найбільше громадян вакцинували за минулий тиждень у Києві та в Київській, Дніпропетровській і Черкаській областях. Серед аутсайдерів – Закарпатська, Чернівецька, Донецька та Кіровоградська області.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 3 228 441 особа, з них одужали 2 642 459 осіб, померло 77 147 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 10 802 випадків хвороби.