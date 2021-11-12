«Мультиваксери»: як і чому українці роблять понад два щеплення

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував третю, бустерну, дозу вакцини для українців лише після того, як частка вакцинованих перетне позначку 50%. Проте деякі українці вже отримали понад дві, а іноді й три дози вакцин від COVID-19. Які наслідки «колекціонування» вакцин пояснює науковець.

Бізнесмен Денис Довгополий отримав дві дози вакцини в Україні, а ще дві – в Європі. Підприємець каже, що вивчив кілька десятків документів і профільних наукових досліджень, спілкувався із лікарями-імунологами та інфекціоністами, працівниками Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Через роботу йому регулярно доводиться подорожувати до Євросоюзу і на початку пандемії він змінив літаки на власну автівку – їздив за кермом тричі на два місяці з України до Європи, тому що не хотів ризикувати підхопити «ковід» в салоні літака чи у аеропорту.

«Як тільки в Україні з’явилась можливість отримати вакцину, я пішов і зробив індійську AstraZeneca. Але потім я зіткнувся із тим, що українські сертифікати не приймали в Європі, а європейській тоді не приймали в Україні. Тому, щоб було зручніше на кордоні, я вирішив до індійської AstraZeneca додати Pfizer, отримати два сертифікати, щоб приймали по обидві сторони кордону», – говорить Довгополий.

Згідно з інформацією, яку він отримав, дві дози AstraZeneca та одну дозу Pfizer мали ухвалити як стандартний протокол для вакцинації пацієнтів з онкологією або дефіцитом імунітету, тому Довгополий вирішив, що таке поєднання буде що наймеш безпечним, а може і підсилити імунітет.

«Першу дозу «AstraZeneca» я отримав 9 квітня 2021 року, потім зробив два Pfizer і через три тижні після другої дози я зробив другу дозу «AstraZeneca». Зараз я вже понад три місяці із цими щепленнями, і все добре», – розповідає Довгополий. Згідно із європейським сертифікатом, йому не потрібні нові вакцини до червня 2022 року. В січні 2022 в Євросоюзі чоловіку мають запропонувати третю «бустерну» дозу Pfizer, і «тут я буду вже думати», говорить CEO «Unicorn nest».

Вакцинувався тричі, щоб визнавали в Україні

У схожій ситуації опинився журналіст і письменник Станіслав Асєєв – він отримав вакцину в Євросоюзі, але її не визнавали в Україні.

«Я вакцинувався в Польщі 31 травня 2021 року, оскільки мав їздити країнами Євросоюзу. В Україні тоді ситуація із вакцинацією була невизначеною. Зокрема не було зрозуміло, чи будуть в Європі визнавати ці вакцини, які в нас робили. Я на той час був у Варшаві за запрошенням одного з польських фондів, і мені запропонували зробити «Janssen» – однодозову вакцину від Johnson& Johnson. Але на той момент сукупної європейської бази даних вакцинації, куди б я потрапив, ще не було», – розповів Асєєв. Вже пізніше польські сертифікати почали додавати в європейську базу, але для цього йому було б потрібно ще раз їхати до Варшави. Тому європейський сертифікат про вакцинацію в письменника лише польською мовою, а сам він є лише в польській базі даних.

Тому коли він повернувся до України, довелось робити ще дві вакцини, цього разу Pfizer, для отримання міжнародного сертифіката і комфортного життя всередині рідної країни. Польській сертифікат в Україні не приймають, розповів Асєєв, ані в громадських місцях, ані в центрах вакцинації, щоб видати замість нього український. Наслідків змішування вакцин не відчув, та й вибору особливого не було, говорить письменник.

В Данії можна змішувати різні вакцини

А ось одеський активіст Єгор Доровських вирішив зробити третю дозу вакцини з власних міркувань – поки перебував у Данії. Там йому запропонували зробити третю дозу безкоштовно, хоча він не є громадянином Данії чи іншої країни Євросоюзу. Правда вакцини в Данії були іншими, а зробити щеплення можна було не в будь-якому медичному пункті, довелось їхати кілька десятків кілометрів.

«Якщо уряд Данії готовий вакцинувати іноземців, значить в цьому є смисл. Тут дозволено змішувати AstraZeneca із Pfizer. Я їм сказав, що в мене Covishield, але вони не чули що це таке. Я сказав, що це така AstraZeneca, вони внесли дані в систему і дозволили вакцинуватись. Сказали, що якщо минуло 12 тижнів після другої дози, то можна отримувати третю», – розповідає активіст.

В Україні Доровських вакцинувався одним з перших – 3 березня 2021 року, в один день з директоркою обласного департаменту охорони здоров’я. Потім допомагав вакцинуватись багатьом своїм друзям, а 26 травня зробив другу дозу Covishield.

Ціль вакцини – зробити так, щоб організм людини синтезував високий титр антитіл і неважливо, яка саме вакцина для цього використовується, пояснює Радіо Свобода кандидат медичних наук, асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Одеського національного медичного університету Маріанна Куртова.

«Напевно в Європі вже є дослідження, як поєднуються різні вакцини, але з точки зору формування антитіл ціль в усіх вакцин лише одна. Антитіла формуються незалежно від того, яка це вакцина, і як вона зроблена. Важливо не те, які вакцини використовуються, а те, як імунна система організму реагує на вакцинацію, наскільки вона буде інтенсивно синтезувати антитіла. Саме тому потрібні бустерні дози – друга вакцина, а можливо і третя, щоб в 90% населення з’явились антитіла», – говорить експертка. Смертність від COVID-19 в країнах, де вакцинацію успішно проводять, значно нижче, аніж в тих, де рівень вакцинації залишається низьким, в тому числі в Україні, нагадує Куртова.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу є обов’язковою, туди потрапили і вчителі – нещеплених без медичних протипоказань з 8 листопада почали відтсторонювати від роботи.