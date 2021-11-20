Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Суботнє інтерв'ю

Про війну з Росією, енергетичну кризу і виплати за вакцинацію – Денис Шмигаль у Суботньому інтерв’ю

Про війну з Росією, енергетичну кризу і виплати за вакцинацію – Денис Шмигаль у Суботньому інтерв’ю
Embed
Про війну з Росією, енергетичну кризу і виплати за вакцинацію – Денис Шмигаль у Суботньому інтерв’ю

No media source currently available

0:00 0:40:42 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Енергетична безпека держави, тепло і світло в помешканнях українців – основні теми розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Дивитись коментарі

Ситуація на українсько-російському кордоні, за словами керівника уряду напружена, але ознак наступу немає. Від кого залежить повернення дітей на заняття в школах і хто ж таки отримає тисячу за вакцинацію? Чи давав прем’єр розпорядження зупинити платіж з відшкодувань виробнику «зеленої» енергії ДТЕК ВДЕ і чи правда, що так провчають Ахметова, канали якого критикують владу?

За що буде звільнений голова Фонду держмайна і чому глава уряду рекомендує не поспішати з відставкою міністру Ткаченку? Як прем’єр-міністр коментує заяви, що вся виконавча влада зосереджена на Офісі президента і відсутність балансу становить гігантську проблему? Відповіді на ці та інші запитання в ексклюзивному «Суботньому інтерв’ю» прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля для Радіо Свобода.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG