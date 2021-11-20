Україна і Канада побудують новий космодром – Держкосмос

Україна і Канада розпочинають будівництво нового космодрому в провінції Нова Шотландія, повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

Презентація проєкту та урочиста церемонія відбулися у Галіфаксі (Канада) 19 листопада 2021 року. У ній, окрім представників українського Державного космічного агентства України, з канадського боку взяли участь міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філліп Шампань, президентка Канадського космічного агентства Ліса Кемпбелл, міністра економічного розвитку провінції Нова Шотландія Сьюзан Коркум-Грік.

Проєкт передбачає створення на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія комерційного космодрому для ракети-носія «Циклон-4М» розробки та виробництва українських ДП «КБ «Південне» та ДП ВО «Південний машинобудівний завод».

Проєкт реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Командному центру майбутнього Космічного пускового майданчика буде присвоєно ім’я Олександра Дегтярьова – колишнього керівника ДП «КБ «Південне».

Ракета-носій «Циклон-4М» це вдосконалена версія ракети «Циклон-4», яку раніше планували запускати із бразильського космодрому Алькантара, щоб доставляти супутники на орбіту.

Однак, через проблеми із фінансуванням запуск декілька разів відкладали, а у 2015 році Бразилія вийшла із проєкту. Після цього Україна розпочала співпрацю із Канадою.