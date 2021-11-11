Екіпаж із чотирьох астронавтів вирушив із Флориди у шестимісячний політ на МКС

Троє астронавтів NASA та астронавт Європейського космічного агентства успішно стартували 10 листопада з Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал (Флорида) у місію на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Капсула SpaceX Crew Dragon, розташована на даху ракети Falcon 9, злетіла невдовзі після 21:00 за місцевим часом після дощу та хмар, які погрожували відкласти запуск.

Crew Dragon компанії SpaceX, прозваний астронавтами Endurance, успішно відокремився від другого ступеня ракети Falcon 9 приблизно через 15 хвилин після запуску, «і тепер летить самостійно», заявило NASA, додавши, що капсула досягла орбіти.

Командир польоту Раджа Чарі, пілот місії Том Маршберн, спеціаліст місії Кайла Баррон та німецький астронавт Матіас Маурер мали прибути на МКС приблизно через 22 години після запуску та розпочати шестимісячну наукову місію на борту орбітальної лабораторії. Чарі, Баррон та Маурер здійснюють свій дебютний космічний політ у рамках місії.

За даними SpaceX, троє новачків стануть 599, 600 і 601 людиною в космосі.

Список із 600 мандрівників варіюється від тих, хто ледве досяг межі космосу – наприклад, мільярдери, які цього року ризикнули вирушити туди на своїх власних космічних кораблях, побудованих приватно, – до американців і росіян, які провели на орбіті рік чи більше.

Том Маршберн, лікар і колишній льотний хірург NASA, є найдосвідченішим астронавтом екіпажу, «доробку» якого два космічні польоти та чотири виходи у відкритий космос. Він був частиною команди з 13 осіб, які допомогли зібрати космічну станцію в 2009 році і повернувся на орбітальну станцію в місії 2012-2013 років.

Троє нинішніх мешканців МКС – два космонавти з Росії та Білорусі та астронавт США – зустрінуть новий екіпаж. До того, вони попрощалися з чотирма астронавтами – двома американцями, французом та японцем – які повернулися на Землю 9 листопада.