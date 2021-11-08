Китаянка вперше вийшла у відкритий космос

Астронавтка Ван Япін стала першою китаянкою, що вийшла в космос. Вона у складі команди астронавтів завершила роботу за межами космічної станції «Тяньгун», що нині будується.

Китайська влада 8 листопада заявила, що 41-річна Ван Япін і її 55-річний колега Чжай Чжиган пізно ввечері 7 листопада вийшли з модуля, щоб встановити підвісний пристрій та з’єднувачі.

Проєкт «Тяньгун» є частиною зусиль Китаю з перетворення на велику державу в космосі після посадки марсохода на Марс та відправлення зондів на Місяць.

«Це перший вихід у відкритий космос екіпажу «Шеньчжоу-13», а також перший в історії космосу Китаю вихід з участю жінки-астронавта», – йдеться у заяві Китайського космічного агентства.

У відомстві додали: «Весь процес пройшов гладко та успішно».

Очікується, що «Тяньгун» пропрацює у космосі не менше 10 років.