Китай відправив корабель «Шеньчжоу-13» до орбітальної станції

Китай відправив пілотований корабель з трьома членами екіпажу до створюваної Пекіном орбітальної станції. Згідно з повідомленням державного інформаційного агентства «Сіньхуа», нинішня місія повинна стати найтривалішою для космічного екіпажу з Китаю.

Старт корабля «Шеньчжоу-13» відбувся у ніч на суботу за місцевим часом, незабаром після півночі. Запуск здійснили з майданчика на космодромі Цзюцюань на північному заході Китаю.

Тайконавти планують провести на орбіті півроку, тобто вдвічі більше, ніж попередній китайський екіпаж. Вони будуть займатися встановленням обладнання і тестуванням технологій для спорудження станції «Тяньгун».

Очолює місію 55-річний Чжай Чжиган – перший китайський тайконавт, який вийшов у відкритий космос у 2008 році. За словами Чжая, його команда планує здійснити більш складні космічні прогулянки, ніж попередні екіпажі.

До складу нинішньої групи тайконавтів також включена 41-річна Ван Япін, військовий пілот, – вона перша жінка, яку відправили на космічну станцію КНР. У 2013 році Ван стала другою китаянкою, що побувала в космосі.

Третьому члену екіпажу теж 41 рік. Це Е Гуанфу з Народно-визвольної армії Китаю.

Китай, який активно розвиває свою космічну програму, раніше посадив дослідницький апарат на поверхню Марса і відправив зонди на Місяць.

Термін експлуатації споруджуваної національної станції «Тяньгун», що в перекладі означає «Небесний палац», розрахований щонайменше на 10 років. Базовий модуль «Тяньгун» запустили на орбіту раніше в 2021 році. Будівництво станції планують завершити наступного року.