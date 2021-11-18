Хмари сміття і загроза астронавтам: США обурені вчинком Росії у космосі

У грудні 2020 року російська влада попередила пілотів, щоб протягом другого тижня місяця ті не наближалися до величезної області у повітряному просторі над морем Лаптєвих на північному узбережжі Росії. Яка причина цього? Небезпечні операції, запуск ракет.

Через кілька днів після цього попередження США повідомили, що відбулося випробування російської протисупутникової ракетної зброї, і спрогнозували, що таке може відбуватися у майбутньому.

«Якщо цю зброю випробують на реальному супутнику, то це спричинить появу великого сміттєвого поля, яке загрожуватиме комерційним супутникам. Це призведе до забруднення космосу, якому вже не ніяк не зарадиш».

Через 11 місяців саме це і сталося: на орбіті Землі виникла хмара небезпечного сміття, яка оберталася на небезпечній висоті. Через це NASA розбудило сімох сплячих членів Міжнародної космічної станції (МКС) і спрямувало їх до пришвартованого космічного корабля, де ті ховалися дві години.

Серед експертів існує консенсус щодо причини подій 15 листопада. Це було російське випробування зброї, створеної для знищення ворожих супутників.

Це випробування не лише налякало космонавтів на МКС, а і викликало у Вашингтона незвично агресивну риторику. Російське випробування назвали «безрозсудним», «небезпечним» та «безвідповідальним».

Не можна створювати сміття, особливо на великій висоті, і наражати космонавтів на небезпеку

«Як на мене, це дуже дивна ситуація у тому сенсі, що таке просто не може статися у межах адекватної системи ухвалення рішень», – сказав Павел Подвіг, женевський дослідник та автор відомого блогу про російську військову діяльність.

Американські службовці заявили, що унаслідок знищення супутника виникло 1500 великих уламків. Дослідники вважають, що це лише вершина айсбергу.

«Можна багато про що сперечатися, проте усі сходяться на одному – не можна створювати сміття, особливо на великій висоті, і наражати космонавтів на небезпеку», – сказав Подвіг у розмові з Радіо Свобода.

«Росія не вперше грається» антисупутниковими випробовуваннями, сказав Браян Віден, офіцер американських ВПС у відставці, який нині очолює вашингтонський аналітичний центр Secure World Foundation. «Я сподіваюся, що вони зрозуміють подальшу долю того сміття, яке виникло після випробовування», – зауважив він.

Минуло понад добу між тим, коли астронавтів МКС відправили у безпечне місце, і тим, коли Росія визнала факт проведення випробувань та виникнення сміттєвої хмари.

«Безрозсудно та небезпечно»

Державна космічна корпорація «Роскосмос» зробила дві заяви. Перша з’явилася 15 листопада, через декілька годин після перших повідомлень про подію. У ній вони заявили, що МКС була вимушена змінити свою орбіту, проте згодом повернулася до нормальної роботи у «зеленій зоні».

У другій заяві 16 листопада була згадана довготривала російська співпраця з іншими країнами у космосі: «Безумовна безпека космонавтів для нас була і лишається головним пріоритетом», – заявила корпорація.

Росія наразила на небезпеку не тільки американських та астронавтів-партнерів на МКС, а і власних космонавтів

Жодна з цих заяв не містила згадок про запуск ракети чи хмару сміття.

Натомість американське космічне агентство, яке багато років тісно співпрацювало з «Роскосмосом», висловилося різко та нестримано.

«Росія наразила на небезпеку не тільки американських та астронавтів-партнерів на МКС, а і власних космонавтів. Це просто немислимо з огляду на її довгу космічну історію. Їхні дії є безрозсудними та небезпечними, вони наразили на небезпеку також китайську космічну станцію та тайконавтів (китайських космонавтів – ред.) на її борту», – заявив очільник NASA Білл Нельсон.

Позиція NASA перегукується з позицією держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав випробування «безрозсудними» і сказав, що уламки «загрожують астронавтам, цілісності Міжнародної космічної станції та інтересам усіх націй».

Згодом Міністерство оборони Росії підтвердило, що відбулося «успішне випробування». Було знищено нефункціонуючий радянський військовий супутник радіоспостереження «Целіна», який був виведений на орбіту в 1987 році. Російське міністерство заперечило те, що утворені внаслідок випробовування уламки становлять загрозу для інших супутників чи космічної станції.

«Стверджувати, що Російська Федерація створює ризики для мирного використання космічного простору, – це лицемірство. Немає фактів», – заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Зміна висоти, зміна ставлення

І Радянський Союз, і Сполучені Штати мали величезні невійськові космічні програми. Згадайте «Супутник» чи «Аполло». Обидві країни також мали величезні військові космічні програми, і обидві брали участь у повільній гонці космічної зброї. Вони випробовували протисупутникову зброю, досліджували лазери, радіохвильові вибухи, а також кінетичні вибухи, такі як вибухи ракет. Зусилля також були зосереджені на знищенні з космосу балістичних ракет, а не супутників. За даними Браяна Відена, країни провели щонайменше 50 протисупутникових випробувань під час Холодної війни.

У 1967 році Москва і Вашингтон підписали Договір про космос. Він забороняє виведення ядерної зброї на орбіту, а також передбачає, що всі країни можуть вільно використовувати космос у мирних цілях і у відповідності до міжнародного права. Утім, він не забороняє цілеспрямовано атакувати супутники чи випробовувати протисупутникову зброю.

Дві країни також почали співпрацювати в цивільних космічних програмах і займалися цим, незважаючи на політику та навіть попи розпад Радянського Союзу.

У 1980-х роках американські військові випробовували ракети, що запускалися з реактивних літаків. Їхньою цілю були орбітальні супутники, а результатом – хмари шрапнелі та металевих уламків різного розміру, що оберталися навколо планети на потенційно смертельній швидкості. У результаті Конгрес скасував програму.

У 2007 році Китай запустив із землі ракету, яка доставила зброю з самонаведенням для знищення застарілого метеорологічного супутника на висоті 865 кілометрів. Знищення супутника «утворило більше стійких уламків, ніж будь-яка інша подія в космосі», повідомила неурядова американська організація «Союз небайдужих вчених».

Наступного року американські військові використали для знищення непрацюючого супутника систему протиракетної оборони морського базування «Іджис», на яку Москва постійно скаржиться. Це відбулося на меншій висоті, а утворені уламки проіснували на орбіті лише короткий час.

У 2019 році Індія здивувала світову космічну спільноту власним протисупутниковим випробуванням. Об’єкт був знищений на висоті 282 кілометрів над Землею, що мінімізує тривалість або ширину хмари сміття на орбіті, стверджують експерти.

І все ж, знадобилося два роки, щоб майже все індійське сміття полишило орбіту, вважає Марко Лангбрук, голландський дослідник, що спеціалізується на супутниках-шпигунах та військових випробуваннях.

«Нудоль»

На початку 2010-х років Росія почала розробляти антисупутникову систему PL-19 «Нудоль», стверджують експерти зі зброї. Систему називають «протисупутниковою зброєю прямого сходження», тобто це ракета земля-орбіта.

Павел Подвіг та інші дослідники, які відстежують такі запуски, підрахували, що з 2014 року Росія провела 11 випробувань «Нудоля». Під час деяких випробовували лише ракетні двигуни або навігаційні системи; тобто вони не були кинуті у космос. Деякі відбувалися зі стаціонарних стартових майданчиків, як-от космодром Плесецьк на півночі Архангельської області. Один запуск відбувся з добре відомої російської мобільної пускової установки.

15 грудня 2020 року російська влада оголосила NOTAM (попередження пілотів) для частини моря Лаптєвих.

16 грудня з Плесецька в напрямку моря Лаптєвих, на північний схід, було здійснено запуск ракети «Ангара». Тоді ж Космічне командування США заявило про використання Росією «протисупутникової ракети прямого підйому».

«Випробування Росією цих систем демонструє, що постійно збільшується загроза для космічних систем США та союзників. Сполучені Штати стурбовані цими розробками та розгортанням Росією кількох типів наземної та космічної протисупутникової зброї», – заявив генерал Джеймс Дікінсон.

«Якщо цю зброю випробують на реальному супутнику, то це спричинить появу великого сміттєвого поля, яке загрожуватиме комерційним супутникам. Це призведе до забруднення космосу, якому вже не ніяк не зарадиш», – зазначив Дікінсон.

Не минуло і двох місяців після інавгурації Джо Байдена, як у березні 2021 року Сполучені Штати та Росія зібрали незвичну робочу групу для обговорення «космічної безпеки».

Це було незвично, адже «космічна безпека» – це не те питання, яке зазвичай визначають невідкладним. До того ж, Білий дім наголошував на інших серйозних проблемах, які потрібно було вирішувати з Москвою. Це, зокрема, контроль над озброєнням та кібератаки.

У травні 2021 року російська влада ще раз оголосила NOTAM для того ж регіону біля узбережжя Арктики. За словами спостерігачів, це було ще одне випробування системи «Нудоль». Однак жодного офіційного підтвердження цього не було.

«Заперечення нічого не вартують»

Гнівна риторика NASA не в’яжеться з тим дипломатичним і стриманим тоном, який зазвичай лунає під час обговорень відносин із «Роскосмосом».

Обидва агентства тісно співпрацюють у сферах обслуговування МКС. Після зупинки американських шатлів, російські космічні кораблі «Союз» і «Прогрес» були єдиними транспортними засобами, здатними доставити екіпаж і обладнання на станцію та назад. NASA заплатило Росії сотні мільйонів доларів за це.

Останніми часом у космічних відносинах відбулося декілька криз. У серпні зламаний російський модуль ледь не збив космічну станцію з орбіти. А у 2018 році через несправність ракети-носія «Союз» космічний екіпаж здійснив аварійну посаду на Землю. У тому ж році в одному з модулів станції була виявлена таємнича дірка, яка спричинила невеликий витік кисню.

Досі не оприлюднено жодних пояснень щодо походження цієї дірки. NASA неодноразово спрямовувала запитання до «Роскосмосу».

У серпні анонімний «високоповажний службовець з російської космічної галузі» заявив, що насправді було вісім отворів, зроблених людьми. Крім того, він стверджував, що присутній на станції астронавт NASA мав проблему зі здоров’ям, яка «могла спровокувати гостру психологічну кризу». Це могло призвести до передчасного повернення астронавта на землю.

Представники NASA заперечили це та виступили на підтримку астронавта.

Браян Віден сказав, що йдуть міжнародні дискусії про заборону протисупутникової зброї. Він припускає, що Росія хоче випробувати технологію до того, як її заборонять.

Усім відомо, що таке сміття на цій висоті створить проблеми. Це не короткострокова проблема, а довгострокова

«Навіщо вони будуть виробляти ці системи, якщо не планують їх випробовувати?» – зауважив Віден.

Дослідник Марко Лангбрук зазначає, що московська реакція на критику – це «типова російська відповідь, заперечення відповідальності; заперечення того, що вони зробили щось неправильно».

«Усім відомо, що таке сміття на цій висоті створить проблеми, ці заперечення нічого не вартують», – сказав він.

Супутник начебто знищили на висоті 490 кілометрів. Це значить, що уламки не зникнуть за декілька годин. Йдеться про місяці, якщо не роки, вважає він.

«Це не короткострокова проблема, а довгострокова», – додав дослідник.

Весь екіпаж космічної станції, включно з росіянами, був вимушений нагально сховатися. Це, на думку дослідника, свідчить про те, що «Роскосмос» не попередив заздалегідь про випробування.

Лангбрук також відкинув припущення про те, що супутник знищили помилково.

«Я не думаю, що таке могло статися. Ніхто не буде націлюватися на об'єкт на такій висоті, якщо є ризик того, що щось піде не так, – каже він. – Я справді не вірю, що це може бути помилкою».