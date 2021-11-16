США критикують Росію за випробування ракети, яка знищила в космосі російський супутник

Держдепартамент США розкритикував випробування Росією ракети, яка вразила один із російських супутників на навколоземній орбіті. Речник зовнішньополітичного відомства Нед Прайс сказав, що після випробування утворилося понад 1500 одиниць «відстежуваного орбітального сміття», повідомив телеканал ABCnews.

Раніше 15 листопада Збройні сили США заявили, що їм стало відомо про подію, яка призвела до «утворення космічного сміття», а одне з офіційних джерел заявило, що Росія, очевидно, провела випробування протисупутникової зброї.

Космічне командування США заявило, що активно працює над ідентифікацією уламків.

У квітні 2020 року Росія провела випробування протисупутникової ракети, заявивши, що космос стає дедалі важливішою галуззю для ведення війни.

Випробування ракет ураження космічних апаратів ведуться у США з кінця 1950-х років.