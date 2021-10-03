Космос: зонд BepiColombo вперше пролетів поблизу Меркурія

Космічний зонд BepiColombo вперше пролетів поблизу Меркурія і передав на землю світлини планети, на яких частина північної півкулі Меркурія з кратерами Лермонтова і Кальвіно.

Місія з дослідження найближчої до Сонця планети BepiColombo вирушила у семирічну подорож до Меркурія в 2018 році. BepiColombo – це спільний проєкт Європейського космічного агентства і Японії. За планами, зонд вийде на орбіту Меркурія через чотири роки, а до цього шість разів пролетить повз планету.

Небагато космічних апаратів відвідували Меркурій через близькість до Сонця – менше ніж 60 мільйонів кілометрів порівняно з майже 150 мільйонами кілометрів у Землі.

Місія BepiColombo названа на честь італійського математика й інженера 20-го століття Джузеппе (Бепі) Коломбо.