Стартувала місія BepiColombo із дослідження таємниць Меркурія

У семирічну подорож до Меркурія вирушила дослідницька місія BepiColombo, метою якої є «дослідження таємниць» найменшої і найменш вивченої планети Сонячної системи, йдеться в повідомленні на сайті місії.

Європейсько-японський космічний корабель стартував вранці 20 жовтня із космодрому Європейського космічного агентства у Французькій Гвіані.

Це лише третя місія до Меркурія. Небагато космічних апаратів відвідували цю планету через її близькість до Сонця – менше ніж 60 мільйонів кілометрів порівняно з майже 150 мільйонами кілометрів у Землі.

Місія BepiColombo, названа на честь італійського математика й інженера 20-го століття Джузеппе (Бепі) Коломбо, має прибути на орбіту Меркурія орієнтовно у грудні 2025 року.

Там BepiColombo випустить два зонди для вивчення поверхні і внутрішньої будови Меркурія.