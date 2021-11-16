Росія вчинила безвідповідально в космосі – Столтенберґ

Генсекретар НАТО в Брюсселі прокоментував російські протисупутникові випробування в космосі.

«Вони фактично знищили супутник у рамках випробування. І це створило багато сміття, яке зараз є ризиком для Міжнародної космічної станції, а також – для китайської», – заявив Єнс Столтенберґ.

Генсекретар підкреслив, що супутники в космосі – надзвичайно важливі для розуміння того, що відбувається на Землі, завдяки космічним можливостям функціонує зв’язок, навігація, раннє попередження. Та Альянс, за його словами, стривожений не лише через цивільну діяльність.

«Це викликає занепокоєння, оскільки демонструє, що Росія зараз розробляє нові системи зброї, здатні збивати супутники, нищити важливі космічні можливості базової інфраструктури на Землі», – зазначив Столтенберґ.

15 листопада Росія провела випробування протисупутникової зброї в космосі. Російське Міноборони 16 листопада заявило про успішне враження недіючого космічного апарату. А твердження Пентагону й Держдепартаменту, що звинувачували Росію в створенні ризиків, назвало «лицемірними».