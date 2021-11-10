Росія має намір перекинути у Крим найновіший ракетний комплекс. «Вбивця крилатих ракет» – що це?

У Криму незабаром буде розгорнуто зенітно-ракетні комплекси нового покоління С-350 «Витязь», повідомив в інтерв'ю газеті Міноборони Росії «Красная звезда» командувач військ Південного військового округу, до якого Росія відносить анексований півострів, Олександр Дворников.

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«На озброєнні військ ППО нашого об'єднання стоять сучасні зенітні ракетні системи С-400 «Тріумф» і зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С», готуються заступити на бойове чергування розрахунки новітніх комплексів С-350 «Витязь».

Готуються заступити на бойове чергування розрахунки новітніх комплексів С-350 «Витязь»

Він не уточнив терміни розгортання, але з огляду на те, як Москва посилено «фарширує» Кримський півострів військами та військовою технікою, можна припустити, що Міноборони Росії не сильно затягуватиме реалізацію цих планів.

Заява російського генерала пролунала на тлі обговорення факту бойового застосування українськими Збройними силами на Донбасі турецьких безпілотників Bayraktar.

Отже, що ж собою являє зенітний ракетний комплекс ППО середньої дальності С-350 50Р6А «Витязь», який так нахвалюють російські військові та преса, називаючи його «вбивцею крилатих ракет»?

За інформацією з відкритих джерел, комплекс складається з трьох модулів: пункту бойового управління, багатофункціональної всеракурсної нерухомої РЛС з електронним скануванням простору (їх може бути дві на комплекс) та самохідної пускової установки, що базується на шасі автомобіля БАЗ-6909 Брянського автозаводу. Їх у комплексі може бути до 8 штук і кожна установка озброєна 12 зенітними ракетами, які можуть вражати як аеродинамічні (літаки, гелікоптери та крилаті ракети), так і балістичні цілі (балістичні ракети).

У російській пресі з'явилися коментарі експертів про те, що «Витязь» може успішно боротися і з безпілотниками, проте його тактико-технічні характеристики дозволяють вражати аеродинамічні цілі не нижче 10 метрів, та й ракета набагато дорожча за найдорожчий безпілотник. Проте ТТХ «Витязя» істотно кращий за його попередника – С-300, який все ще залишається на озброєнні російської армії. Дальність ураження цілей С-350 становить до 60 км, висота – до 30 км. Швидкість цілей, що вражаються, – до 4,8 тис. м/с. Час приведення в бойову готовність із маршу – 5 хвилин.

За офіційними даними, зенітна ракетна система С-350 призначена для «оборони адміністративних, промислових і військових об'єктів від масованих ударів сучасних та перспективних засобів повітряного нападу».

Бойова робота системи ведеться повністю автоматично

«Бойова робота системи ведеться повністю автоматично – бойовий розрахунок забезпечує лише підготовку до роботи та контролює перебіг бойових дій», – йдеться в описі ракетної системи.

Комплекс був розроблений держконцерном повітряно-космічної оборони «Алмаз-Антей». Розробку ЗРК «Витязь» розпочато в 2007 році з планами ухвалення на озброєння у 2012. Однак, як це часто буває у російських реаліях, процес затягнувся. Державні випробування завершилися лише наприкінці 2019 року, а до складу військ взято у 2020 році. Того ж року перший комплекс С-350 було поставлено до навчального центру ЗРВ у Ленінградській області.

Розробка та виробництво С-350 суттєво прискорилися після того, як «Алмаз-Антей» отримав контракт на постачання до Південної Кореї ЗРК KM-SAM.

Південна Корея не обмежувала працівників російського КБ у доступі до імпортної елементної бази

«Корейська програма дозволила не лише продовжувати роботи зі створення комплексу, а й отримати безцінний доступ до новітніх технологій, оскільки Південна Корея не обмежувала працівників російського КБ у доступі до імпортної елементної бази, допомагаючи освоювати роботу з нею», – стверджує сайт «Новости ВПК».

Раніше Міноборони Росії повідомило, що планує до кінця 2021-го переозброїти перший зенітний ракетний полк на новітній зенітний ракетний комплекс С-350 «Витязь». Можливо, це буде в Криму?

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.