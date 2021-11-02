Україна збиралася купувати електроенергію в Білорусі з 1 листопада. Яка ситуація на цей момент?

Україна мала намір купувати в Білорусі електроенергію від 1 листопада. Але, як з'ясувало Радіо Свобода, українська енергосистема України на цей час не отримує білоруської електроенергії. При цьому Україна продає енергію, вироблену на своїх потужностях, до європейських країн.

За даними Національної компанії «Укренерго», минулої доби поставки були здійснені в три країни – Румунію (64 МВт на годину), Словаччину (133 МВт на годину) та Угорщину (150 МВт на годину).

При цьому закупівлі електроенергії в Білорусі та Росії, що планувалося з 1 листопада, не відбулося. За словами голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства, члена провладної фракції «Слуга народу» Андрія Геруса, раніше російська компанія «Інтер РАО» планувала провести аукціон, але 21 жовтня скасувала його.

А білоруська компанія «Беленерго» взагалі не проводила аукціони з продажу електроенергії.

Станом на 1 листопада «Беленерго» не підписала жодного договору купівлі-продажу. І аукціонів (на продаж) теж не було», – розповів Радіо Свобода Андрій Герус.

На запитання, чи пов’язує він такі дії «Беленерго» з можливою консолідованою і узгодженою з Росією позицією, український депутат відповів: «Не знаю. Я не впевнений, тому що тоді б Лукашенко публічно не заявляв би, що поставки будуть».

За словами Андрія Геруса, переговори щодо експорту та імпорту електроенергії не ведуться на рівні представників Білорусі та України.

«У нас європейська модель конкурентного доступу до мереж. Відповідно, про придбання говорять ті компанії, які займаються поставками. В аукціоні (проведеному «Укренерго» для доступу до потужностей) взяли участь 16 компаній, три з яких отримали доступ до потоків», – сказав він.

Україна та імпортна електроенергія

Сезонні закупівлі електроенергії за кордоном потрібні Україні для збалансування енергетичного ринку через брак антрацитового вугілля, на якому працюють теплові електростанції (ТЕС). Дефіцит цього палива виник після початку бойових дій на сході України, де розташована більшість шахт, на яких видобувають антрацитове вугілля.

За даними «Укренерго», на початку листопада на аварійний ремонт було переведено 5 блоків ТЕС, а також одна ТЕС загальною потужністю 1,26 ГВт. Крім того, через дефіцит вугілля на повну потужність не можуть працювати ще 23 блоки ТЕС.

Запаси антрацитового вугілля становлять лише 139,9 тисячі тонн із необхідних трьох мільйонів.

Раніше антрацитове вугілля постачалося в основному з Росії, в тому числі видобувалося на непідконтрольній Україні території.

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27 жовтня Національна компанія «Укренерго» провела аукціон з резервування доступу до міждержавних ліній електропередач між Білоруссю та Україною на листопад.

Найбільшу частку (885 МВт потужності) отримала державна компанія «Енергоатом». Це може побічно свідчити про те, що Україна буде купувати електроенергію з Білоруської атомної електростанції.

Постачати білоруську електроенергію в Україну мають ще чотири приватні компанії – ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» (5 МВт, у власності громадянина України Ярослава Мудрого та громадянина США Дейла Уеслі Перрі) та ELECTRONIC COMMUNICATED від ELECTRO COMMUNITY LLC. ), ТОВ «ЕЛЕКТРО УКРАЇНА» (50 МВт, власник – громадянин Естонії Раам Арне), ТОВ SMART TRADE ENERGY (50 МВт, власник – громадянка України Марія Романюк).

Із 2023 року Україна планує працювати в єдиній енергосистемі з Європою, відключившись від енергосистем Білорусі та Росії. У лютому та липні 2022 року Україна має провести експеримент з роботи своєї енергосистеми в окремому від Росії та Білорусі режимі. У ці місяці найбільше навантаження припадає на енергосистему і споживається найбільше електроенергії.

Наразі Білорусь та Україна мають вирішити технічні питання щодо забезпечення електроенергією так званих тупикових зон – кількох населених пунктів на білоруському та українському кордоні.

Зараз білоруські Тереховка, Камарин, Макрани та Рицець забезпечуються електроенергією з України, але для цього між державами організовуються так звані технічні потоки – білоруська енергія надходить в Україну, а з України – до білоруських населених пунктів. Після блокування цих ліній Білорусь повинна організувати постачання електроенергії до свого кордону з білоруської енергосистеми. Ці технічні потоки не зараховуються до торгівлі електроенергією.

Оригінал публікації – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода