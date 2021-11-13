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Суботнє інтерв'ю

Проти України війна, а Лобода і Лорак розважають агресора – Кондратюк

Проти України війна, а Лобода і Лорак розважають агресора – Кондратюк
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Проти України війна, а Лобода і Лорак розважають агресора – Кондратюк

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Наскільки його розчулила Світлана Лобода своїми переживаннями за «цю країну»? Чи не надто він категоричний в оцінці «пташки» Ані Лорак, яка після тайм-ауту залетіла «дарувати любов» Україні?

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Чи сів би він зараз за один суддівський стіл талант-шоу навіть не з Сергієм Сосєдовим, а наприклад з Андрієм Макаревичем? Держава-агресор – заслуга тільки президента Володимира Путіна та його оточення? А роль більшості росіян – наскільки вони шанують «братську» Україну? Чи варто бути прискіпливим до російських співаків? Може справедливий афоризм, що «артистів, кучерів та повій чіпати не можна»? Про це і не тільки говорили в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода з музичним продюсером, телеведучим, блогером Ігорем Кондратюком. Про його нібито «порохоботство» і критику Володимира Зеленського говорили теж.

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