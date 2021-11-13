Кумир мільйонів, який прославляє армію агресора: чи доречний концерт Тілля Ліндеманна у Києві?

Легендарний рок-виконавець Тілль Ліндеманн передовсім відомий як фронтмен культового німецького індастріал-гурту Rammstein. Нині Ліндеманн гастролює світом зі своїм сольним проєктом і планує зіграти концерт у київському клубі Stereo Plaza на початку наступного року. За інформацією квиткового оператора, квитки на подію «розлітаються».

Проте для частини українського суспільства постать Ліндеманна скоріше ворожа, аніж культова: в останні роки німець взяв участь у кількох російських проєктах, записав кавер російською мовою на радянський шлягер часів Другої світової війни, а у вересні заспівав на військовому фестивалі за підтримки міністерства оборони Росії.

Ліндеманн – не єдина знаменитість світового масштабу, хто прямо чи опосередковано симпатизує Кремлю чи його загарбницькій зовнішній політиці. Голівудський актор Стівен Сігал, зірка французького кіно Жерар Депардьє та американський рок-виконавець Фред Дерст відверто симпатизують російській владі. Усім трьом в’їзд в Україну заборонили «через загрозу національній безпеці».

Але не Ліндеманну – інформації про порушення українського законодавства з його боку в СБУ не отримували, відповіли Радіо Свобода у відомстві. Ми запитали в активістів та музичних продюсерів, чи доречний концерт німецького рокера в Україні та чи загрожують українській безпеці світові зірки, які симпатизують Кремлю?

«Те, що робить Ліндеманн – це зовсім не рок-н-рол»

Цього вересня на Червоній площі у Москві вчергове пройшов фестиваль «Спасская башня». Фестиваль відбувся за підтримки міністерства оборони РФ. У цьому військово-музичному дійстві взяли участь військові оркестри різних країн світу, переважно – союзників Росії. Але цього року у фестивалю був незвичний хедлайнер – німецький метал-виконавець і лідер легендарного гурту Rammstein Тілль Ліндеманн.

«В далёкий край товарищ улетает», – з відчутним акцентом Ліндеманн почав співати відому радянську пісню 1939 року, яку у фільмі «Истребители» виконував лейтенант Кожухаров. Акомпанує німцю російський військовий оркестр.

Радянський шлягер «Любимый город может спать спокойно» у виконанні Ліндеманна звучить вже у російському фільмі 2021 року про радянських льотчиків «Девятаев». Ліндеманн записав кавер на пісню спеціально для фільму, а також випустив кліп. У ньому німець сам постає у ролі радянського військового льотчика.

Саме через такі мистецькі проєкти Ліндеманну і почали закидати «симпатію до Кремля». На думку колишнього очільника одеського «Правого сектору» та громадського активіста Сергія Стерненка, таким чином Ліндеманн «популяризує збройні сили країни-агресора». А значить, що «такі дії відповідно до нашого законодавства можуть розглядатися як загроза нашій національній безпеці», каже Стерненко у коментарі Радіо Свобода.

Але такі «виверти» Ліндеманна не обов’язково пов’язані з його ідеологічними переконаннями, вважає продюсер і ведучий радіо Roks Сергій Кузін.

«На відміну від ... [Валерія] Кіпєлова (російського рок-музиканта, який підтримав окупацію Криму – ред.), [Юлії] Чичеріної (російської рок-музикантки, яка виступала в окупованому Луганську – ред.).., я думаю, це просто максимальна розбещеність Ліндеманна, він у цьому шукає своєрідний протест проти того суспільства, в якому сам прекрасно існує, і яке зробило його мільйонером», – зазначає він.

Сергій Кузін теж рок-музикант і неодноразово їздив із концертами для військових ЗСУ на схід України. Кузін допомагає внутрішньо переміщеним особам та доставляє допомогу в зону проведення ООС, а до цього – АТО.

Це гидко, що він робить. Це зовсім не рок-н-рол

Щодо ж дій Ліндеманна, то Сергій Кузін у розмові з Радіо Свобода іронізує над ситуацією загалом і не вважає Ліндеманна серйозною загрозою нацбезпеці України, але особисто дії німця вважає огидними: «Безперечно, це гидко, те, що він робить. На мою думку, це зовсім не рок-н-рол... Мені це неприємно».

Не Ліндеманном єдиним

І хоча Ліндеманн може здаватися проросійським виконавцем, відкрито офіційну російську владу він не підтримував. На відміну від деяких його колег. Наприклад, зірка французького кінематографа Жерар Депардьє неодноразово у розмовах з журналістами казав, що знає особисто президента Росії Володимира Путіна і «любить його».

Щодо ж участі Росії у війні на сході України, то француз одного разу відповів: «У мене немає претензій ні на розуміння цієї ситуації, ні на артикуляцію будь-якої позиції. Я, як і всі, не люблю війни».

Раніше Депардьє назвав Україну частиною Росії, хоча пізніше заявив, що обмовився. Зрештою у 2015 році СБУ заборонила Депардьє в’їзд до України на п’ять років.

А от американський актор Стівен Сігал не залишив простору для інтерпретацій його поведінки. В інтерв’ю російському державному агентству Russia Today у 2014 році Сігал назвав Революцію гідности «переворотом».

Коли Сігал виступав в окупованому Криму в тому ж році (перетнувши кордон з півостровом з порушенням українського законодавства), йому подарували футболку із зображенням Путіна. За повідомленнями міжнародних ЗМІ, під час виступу сцена була декорована прапором проросійських бойовиків в Україні. Тоді ж СБУ заборонила Сігалу в’їзд в Україну.

У 2014 році в інтерв’ю російським ЗМІ Сіґал заявив, що бажання президента Росії Володимира Путіна захистити росіян у Криму «є абсолютно резонним».

А з 2016 року голлівудський актор отримав російський паспорт – особисто з рук Путіна.

Цього року актор вступив у прокремлівську партію «Справедлива Росія». Політична сила підтримує практично всі кремлівські ініціативи й президента Росії Володимира Путіна. Водночас вона протистоїть провладній партії «Єдина Росія».

Під час церемонії 29 травня Сігал фотографувався з одним з лідерів партії – російським письменником, який воював на Донбасі у лавах контрольованого Росією угруповання «ДНР».

Американський рок-виконавець і лідер гурту Limp Bizkit Фред Дерст теж має сентименти до окупованого Криму. За повідомленням видання «Известия», Дерст написав у листі, що «був би щасливий купити симпатичний будиночок в Криму», якби мав паспорт Росії. Володимира Путіна Дерст вважає «хорошим хлопцем із чіткими моральними принципами».

«Невиноватая я, он сам пришёл» – це фраза про Ліндеманна, Депардьє, Сігала і так далі. Їм пофігу, бабки – це те, що ними рухає

Чому іноземні зірки підтримують Путіна? Через гроші, вважає продюсер і автор петиції про заборону гастролей російських артистів в Україні Ігор Кондратюк.

«Їхня біда в тому, що вони лигаються з агресором. «Невиноватая я, он сам пришёл» – це прекрасна фраза про Ліндеманна, Депардьє, Сігала і так далі. Їм пофігу, бабки – це те, що ними рухає. «Русская душа» у розумінні «русская водка и чёрная икра» їм теж подобається, але це другорядні історії, повірте мені», – зазначає Кондратюк

Усім згаданим закордонним артистам СБУ заборонила в’їжджати на територію України, адже їхня підтримка Кремля не викликає сумнівів. А от концерт Тілля Ліндеманна у Києві, схоже, відбудеться, адже німець прямо на підтримку російської політики не висловлювався. Чи є виступ німецького рокера в Україні все ж доречним?

Чи стане Ліндеманн «нев’їзним»?

У січні 2022 року Тілль Ліндеманн імовірно зможе перетнути кордон України, адже в окупованому Криму не виступав, а до його творчості у держави Україна претензій немає. Мінкульт не вносив його прізвище у список осіб, які загрожують національній безпеці, оскільки не отримували відповідних звернень ні від СБУ, ні від РНБО, ні від Нацради з питань телебачення і радіомовлення, повідомили Радіо Свобода у міністерстві.

Хоча правові підстави для такої заборони є, вважає Сергій Стерненко: «За бажання СБУ за наявності абсолютно реальних правових підстав заборонити цьому громадянину в'їзд на територію країни можна».

Під «реальними правовими підставами» активіст має на увазі виступ Ліндеманна на фестивалі «Спасская башня», що можна трактувати як популяризацію збройних сил Росії.

Сергій Кузін частково погоджується із Стерненком: «Якщо це був провладний концерт, і під час концерту були заяви відповідної риторики, то гнати його в шию».

Однак провладних заяв як таких з вуст Ліндеманна не прозвучало. На думку Кузіна, Ліндеманну не варто забороняти проводити концерт у Києві, якщо той не порушував закону: «Якби мене запитали, як до цього ставитися, я б, по-перше, подивився у закон і Конституцію. Він їх порушує у цьому випадку? Ні. Тому подобається це нам чи ні, [я лише можу] сказати вголос, що мені його поведінка бридка, я можу і зроблю це».

Зрештою, санкції проти Ліндеманна за його суспільно-політичну діяльність мають винести самі шанувальники, вважає Кузін: «Єдиний варіант – голосування ногами чи відсутністю квитків. На мою думку, це взагалі нижче гідности влади звертати увагу на виверти такого персонажа».