Петиція з вимогою заборони концертів артистів із Росії набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Зеленський

Петиція з вимогою повної заборони концертної діяльності артистів із Росії до повернення Криму в склад України та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами набрала на сайті президента 25 тисяч голосів. Тепер на цю петицію має відреагувати президент України Володимир Зеленський.

Ініціатор петиції, телеведучий та громадський діяч Ігор Кондратюк написав, що переконаний – «громадяни країни-агресора… насправді не несуть ніякої культури».

«Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим підтримали окупацію Криму та розв’язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мовчанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії. Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші. Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців», – пише Кондратюк і додає, що музика та інші види мистецтва «є продовження війни іншими методами».

Раніше цього тижня активісти в Дніпрі та Києві пікетували концерти російської співачки Ірини Круг, стверджуючи, що вона виступала в окупованому Криму. У руках вони тримали гасла «Повна заборона виступів москвоартистів!», «Московські виконавці – московські танки». Колишній чоловік і організатор концертів росіянки Сергій Білоусов стверджує, що співачка не була і не виступала в Криму після 2014 року.