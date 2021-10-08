Активісти пікетували концерт російської співачки в Києві. У неї кажуть, що в Криму вона не виступала

У Києві активісти 8 жовтня пікетували концерт російської співачки Ірини Круг, стверджуючи, що вона виступала в окупованому Криму. На акцію протесту під Жовтневим палацом зібралися близько 10 людей. Серед них – учасники бойових дій на Донбасі, волонтери.

У руках вони тримали гасла «Повна заборона виступів москвоартистів!», «Московські виконавці – московські танки».

Між активістами й глядачами спалахували словесні суперечки. Одна з глядачок сказала, що «мой муж 5 лет волонтер, а я иду получить удовольствие от песни, и мне все равно, кто поёт».

Активісти також закликали людей, які йдуть на концерт, відмовитися від перегляду попри те, що квитки коштували від 640 до 1290 гривень.

Поліція стежила за тим, що відбувається, не втручаючись.

Раніше цього тижня аналогічна акція відбулася в Дніпрі, де росіянка виступала 6 жовтня.

Колишній чоловік і організатор концертів росіянки Сергій Білоусов стверджує, що співачка не була і не виступала в Криму після 2014 року. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ні, її не було в Криму після 2014 року. Востаннє в Криму вона була в році 2010-му або 2011-му, точно сказати не можу. Але після 2014 року в Криму її точно не було», – стверджує Білоусов.

Нинішній організатор концертів Анна Тимохіна не надала точної відповіді на питання, чи була Круг у Криму після 2014 року.

«Якщо ми перебуваємо в Україні, то напевно там все перевірили. Я особисто в Криму не була, тому я перебуваю в Україні. Якщо Ірина перебуває в Україні, то напевно вона теж не була в Криму», – сказала Тимохіна.

На запитання, чи збирається Ірина Круг виступити в Криму, Тимохіна сказала, що не може надати інформацію про наступні плани співачки.