У Дніпрі активісти пікетують концерт російської співачки Ірини Круг, яка виступала в окупованому Криму. На акцію протесту під Літнім театром у парку Шевченка, де має бути виступ, зібралося кілька десятків людей з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами. Серед них – учаники бойових дій на Донбасі, волонтери.

У руках вони тримають гасла «Росія – ворог!», «Досить сидіти на російській культурі!».

За словами активістів, співачка «розважала окупантів в анексованому Криму» й платить податки в Російській Федерації, з яких фінансується російська армія.

Як зазначив один з активістів Василь Чабанов, учасники акції мають на меті спитати в росіянки: «Чий Крим?». Звернення до українських силовиків нічого не дали, сказав він.

«СБУ на мої запити мені й раніше відповідала, що вони не створюють перелік артистів, яким заборонено в’їжджати в Україну, такий перелік створює Міністерство культури. Мінкультури мені письмово відповіло, що вони такий перелік створюють за інформацією, яку надає СБУ та прикордонна служба. Прикордонники письмово мені відповіли, що нічого не знають. І тому виявляється, що ніхто нічого не знати», – сказав він.

Активісти також закликають людей, які йдуть на концерт, відмовитися від перегляду, попри те, що квитки коштували від 590 до 1590 гривень.

Між активістами й глядачами спалахнула словесна суперечка. Одна з глядачок сказала, що йде «а концерт улюбленої співачки» і «далека від політики». Охоронці поставили турнікет, крізь який пропускають тих, хто хоче слухати концерт. Учасники пікету скандують «Ганьба!», «Зрадники!».

Поліція стежить за тим, що відбувається, не втручаючись.