Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У Дніпрі активісти пікетують концерт російської співачки Ірини Круг

За словами активістів, співачка «розважала окупантів в анексованому Криму» й платить податки в Російській Федерації, з яких фінансується російська армія

У Дніпрі активісти пікетують концерт російської співачки Ірини Круг, яка виступала в окупованому Криму. На акцію протесту під Літнім театром у парку Шевченка, де має бути виступ, зібралося кілька десятків людей з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами. Серед них – учаники бойових дій на Донбасі, волонтери.

У руках вони тримають гасла «Росія – ворог!», «Досить сидіти на російській культурі!».

За словами активістів, співачка «розважала окупантів в анексованому Криму» й платить податки в Російській Федерації, з яких фінансується російська армія.

Як зазначив один з активістів Василь Чабанов, учасники акції мають на меті спитати в росіянки: «Чий Крим?». Звернення до українських силовиків нічого не дали, сказав він.

«СБУ на мої запити мені й раніше відповідала, що вони не створюють перелік артистів, яким заборонено в’їжджати в Україну, такий перелік створює Міністерство культури. Мінкультури мені письмово відповіло, що вони такий перелік створюють за інформацією, яку надає СБУ та прикордонна служба. Прикордонники письмово мені відповіли, що нічого не знають. І тому виявляється, що ніхто нічого не знати», – сказав він.

Активісти також закликають людей, які йдуть на концерт, відмовитися від перегляду, попри те, що квитки коштували від 590 до 1590 гривень.

Між активістами й глядачами спалахнула словесна суперечка. Одна з глядачок сказала, що йде «а концерт улюбленої співачки» і «далека від політики». Охоронці поставили турнікет, крізь який пропускають тих, хто хоче слухати концерт. Учасники пікету скандують «Ганьба!», «Зрадники!».

Поліція стежить за тим, що відбувається, не втручаючись.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG