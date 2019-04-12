У Білорусі відкрили справу про поширення порнографії через допис із кліпом Rammstein

У Білорусі чоловіка звинувачують у поширенні порнографії через допис у російській соціальній мережі «Вконтакте» із кліпом німецького музичного гурту Rammstein.

Андрій Головенко 11 квітня розповів Радіо Свобода, що місцева поліція повідомила йому про відкриття відповідного кримінального провадження двома днями раніше.

За словами 24-річного жителя західного міста Гродно, він погано пам’ятає, як робив цей допис у 2014 році.

«Я просто забув про цей кліп. Якби [поліцейські] не викликали мене, я б не знав про його існування», – сказав Головенко.

У березні білоруський Державний комітет судових експертиз заборонив відео Rammstein на пісню Pussy, яка була представлена у 2009 році. На думку білоруської влади, кліп містить «порнографічні елемети».

Якщо Головенка визнають винним, йому загрожує чотири роки в’язниці.