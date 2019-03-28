Гурт Rammstein критикують у Німеччині за використання теми Голокосту

Німецький гурт Rammstein випустив перший за 7 років музичний кліп. Відео зняте на пісню Deutschland («Німеччина») з анонсованого на травень альбому. Трейлер кліпу викликав різку критику в Німеччині за експлуатацію теми Голокосту, пише DW з посиланням на таблоїд Bild.

У тізері кліпу зображені учасники Rammstein у тюремних робах; на грудях одного з них – жовта шестикутна зірка, якою в нацистській Німеччині позначали євреїв.

Уповноважений федерального уряду з боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн назвав відео «позбавленою смаку експлуатацією свободи творчості». Колишня голова Центральної ради євреїв Німеччини Шарлотта Кноблох заявила, що музиканти «перейшли червону лінію», «применшуючи Голокост».

У повній версії кліпу, що вийшла 28 березня, на грудях учасників Rammstein, крім жовтої зірки, є трикутники, якими в німецьких концтаборах позначали різні категорії ув’язнених.

Група ще не відповіла на критику. Запланований на травень студійний альбом стане першим у Rammstein майже за 10 років.