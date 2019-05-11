Понад сто п'ятдесят мільйонів переглядів за кілька тижнів набрав в Instagram проект Eva.Stories – історія єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту в 1944 році. На підставі її щоденника, який 13-річна дівчинка вела в ті роки, ізраїльський бізнесмен Маті Кохаві вирішив зняти реконструкцію останніх місяців життя Єви і опублікував фільм в Instagram, щоб до теми Голокосту залучити молоде покоління. У підсумку – проект Eva.Stories за кілька днів став відомим у всьому світі. Знімали історію дівчинки в Україні, на кілька днів Львів перетворився на нацистську Угорщину. Як знімали Eva.Stories і чому історія Голокосту в Instagram стала такою популярною – у відеорепортажі спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время». (Автори: Юлія Горічева, Андрій Шурін)