Австрія запроваджує локдаун для невакцинованих

Уряд Австрії з 15 листопада запровадив жорсткі обмежувальні заходи – фактично локдаун – для тих, хто не був щеплений від COVID-19.

Рішення ухвалене на тлі стрімкого зростання числа інфікованих, яке в останні дні досягло максимальних значень за весь час пандемії. У неділю в Австрії виявили понад 11,5 тисяч нових випадків COVID-19 за населення країни у близько 9 мільйонів осіб.

В Австрії щеплені близько двох третин населення. Це один із найнижчих показників у Західній Європі.

За оцінками, локдаун торкнеться близько двох мільйонів людей (на дітей до 12 років обмеження не поширюються). Їм заборонено залишати будинки без поважної причини, до яких належать похід на роботу, до продуктового магазину, до лікаря, на оздоровчу прогулянку.

У громадські місця вхід для невакцинованих буде закритий – навіть негативного ПЛР-тесту буде недостатньо. Локдаун запровадили на 10 днів із можливістю продовження.

Багато країн ЄС посилюють обмеження на тлі зростання кількості нових випадків захворювання COVID-19 і смертей. Як правило, вони стосуються нещеплених.

Число нових випадків інфекції з початком осені в Євросоюзі зростає, проте кількість смертей у середньому нижча, ніж минулого року, що може бути пов’язане з ефектом вакцинації.