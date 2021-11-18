Носіння маски більш як наполовину знижує ризик зараження COVID-19 – науковці

Науковці з Великої Британії та Австралії оприлюднили результати дослідження, згідно з яким правильне носіння маски знижує ризик зараження коронавірусною інфекцією нового типу на 53%. Про це повідомляє видання The Guardian.

Фахівці з Единбурзького університету та університету Монаша (місто Мельбурн в Австралії) також дійшли висновку, що дотримання соціальної дистанції та регулярне миття рук знижує ризик інфікування на чверть.

«Систематичний огляд та мета-аналіз нефармацевтичних втручань вперше показали, що носіння масок, соціальне дистанціювання та миття рук – все це ефективні заходи щодо стримування випадків захворювання, причому найбільш ефективним є носіння масок», – ідеться в повідомленні.

Науковці додали, що результати досліджень були визначені на основі аналізу понад 30 експериментів з усього світу.