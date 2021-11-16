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Новини | Коронавірус

У Львівській області всі школярі повернуться за парти 22 листопада

Учні 5–11 класів у Львівській області повертаються на очне навчання з 22 листопада, повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та НС 15 листопада ухвалила рішення, згідно з яким учні старших класів та вищої школи зможуть повернутися до очного навчання за дотримання певних умов.

Очне навчання дозволять в установах, де всі співробітники мають сертифікат вакцинації – український або міжнародний, сертифікат про одужання від коронавірусу або негативний ПЛР-тест. У звʼязку з тим, що педагогічні працівники підпадають під дію наказу МОЗ №2153, згідно з яким на них поширюється обовʼязкова вакцинація, то навіть після відновлення очного навчання працівників без сертифікатів вакцинації до роботи не буде допущено.

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