Японія оголосила про рекордні економічні стимули для виходу з кризи, спричиненої COVID-19

Уряд Японії оголосив про програму стимулювання на рекордні 490 мільярдів доларів, щоб допомогти третій економіці світу оговтатися від наслідків пандемії COVID-19. План витрат «достатній, щоб подарувати японському народу відчуття безпеки та надії», заявив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда 19 листопада перед засіданням уряду, яке має затвердити програму.

Витрати будуть здійснені після того, як економіка Японії скоротилася більше, ніж очікувалося, у другому кварталі.

Захворюваність на COVID-19 різко впала за останні місяці, понад три чверті населення Японії зараз повністю вакциновані, більшість обмежень скасовані по всій країні.

Критики кажуть, що пакет є марним витрачанням ресурсів у час, коли інші великі економіки починають поступово згортати монетарну та фіскальну політику, спричинену пандемією. Японія вже має величезне навантаження державного боргу, що становить 250% від валового внутрішнього продукту.