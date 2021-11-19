Росія є світовим лідером за смертністю від COVID-19, країна втретє поспіль оновила максимум

Минулої доби, 18 листопада, в Росії від коронавірусної інфекції нового типу померло 1254 людини, повідомляє оперативний штаб у Москві. Це новий максимум із початку пандемії (Росія включає до цих даних відомості і з окупованого Криму). Попередній рекорд було зафіксовано напередодні, 1251 померлих за добу. Ще на день раніше, 16 листопада, померли 1247 людей.

За абсолютними показниками Росія є світовим лідером за добовою смертністю від коронавірусної інфекції.

Загалом від COVID-19 за весь час пандемії в Росії померло 261589 осіб.

На ранок 19 листопада виявлено 37 156 нових випадків хвороби. Загальна кількість хворих сягнула 9 257 068.

Загалом у Росії провели понад 219 мільйонів тестів на наявність COVID-19.