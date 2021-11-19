Статистика COVID-19: понад 20 тисяч нових випадків за добу та 725 померлих

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби, 18 листопада, в Україні зафіксували 20 050 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (кількість нових хворих іде на спад: тиждень тому, 9 листопада, виявили понад 24 тисячі інфікованих). Згідно з повідомленням, з цього числа хворих є 1555 дітей та 331 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3637 осіб, померли 725 людей, одужало – 22 304.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,3 мільйона людей, понад 80 тисяч померли.