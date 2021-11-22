Путін і Захід: хто кого «дістав»?

У Володимира Путіна назвали публікацію таємного листування глав МЗС Росії, Німеччини і Франції «блискучим» кроком російської дипломатії. Такою виявилася оцінка Кремля після критики Берліна і Парижа щодо цієї публікації. Речник президента РФ Дмитро Пєсков напередодні стверджував: на це пішли вимушено, бо на Заході Москву не чують. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пояснив оприлюднення конфіденційних документів стосовно врегулювання на Донбасі словом «дістали». Якщо використовувати таку не дуже дипломатичну риторику – чи не «дістала» своїми діями путінська Росія Захід?

Публікація листування глав МЗС Росії, Німеччини і Франції щодо організації зустрічі «нормандського формату» є нетрадиційним для дипломатії, але рішучим і блискучим кроком. Про це заявив напередодні (21 листопада) на телеканалі «Росія-1» Дмитро Пєсков, речник президента РФ Володимира Путіна.

«Такого, що зараз коїться у світовій дипломатії, раніше не було, і саме тому з’явилося дуже багато лукавства. Зневірившись щось пояснити і на тлі ось цих публічних звинувачень Москви в бездіяльності – ось такий блискучий крок було зроблено», – сказав Пєсков.

Захід «дістав» Лаврова

Саме тим, що він зневірився щось пояснювати західним партнерам, пояснював міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оприлюднення ним листування з німецьким та французьким колегами Гайко Маасом та Жан-Івом Ле Дріаном. 28 сторінок, на публікацію яких Париж і Берлін дозволу не давали, з’явилися на офіційному сайті МЗС Росії 17 листопада. Зокрема, Лавров розповідає у листуванні про підготовку зустрічі «нормандського формату» та пропонує проєкт підсумкової заяви. Війну на Донбасі названо у ній «внутрішньоукраїнським конфліктом», а Київ для досягнення миру зобов'язували почати діалог із «ДНР» та «ЛНР». При цьому Лавров не цікавився думкою України з даного приводу, звертаючись лише до Німеччини і Франції.

У відповідь Маас та Ле Дріан не погодилися з тезами про «внутрішньоукраїнський» конфлікт. Також вони написали російському колезі, що положення про «налагодження прямого діалогу між Києвом, Донецьком та Луганськом» безперечно не знайдуть підтримки серед країн «нормандського формату». Маас та Ле Дріан вважають, що пропозиції Москви виходять за межі «мінських угод» і не сприяють конструктивній дискусії. Париж і Берлін висунули свої пропозиції щодо підсумкової заяви зустрічі «Норманді». Німецький та французький дипломат наголошують на необхідності припинення на Донбасі вогню і дотриманні «мінських угод».

Росію безпідставно звинуватили у відмові від зустрічі у «нормандському форматі»

Лаврову така реакція колег не сподобалася. Він вважає, що Росію безпідставно звинуватили у відмові від зустрічі у «нормандському форматі» та у спробах підірвати територіальну цілісність України. І мовляв тому він вдався до публікації цього конфіденційного листування. Лавров також заявив, що його «дістали».

У відповідь на оприлюднення листування спікер МЗС Франції сказав, що «такий підхід суперечить дипломатичним правилам і звичаям». Дипвідомство Німеччини відреагувало на дії Лаврова аналогічною заявою.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Росія такими діями «добиває «нормандський формат» і «підриває залишки довіри до себе».

«Ми домовилися з німецьким і французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити «нормандський формат» чужими руками. Ми будемо працювати над залученням Росії до переговорного процесу, дипломатичних зусиль з урегулювання цього конфлікту», – зауважив Кулеба.

Путін досі не «дістав» Захід?

Скоєне Лавровим не має жодного стосунку до дипломатичного протоколу і не заслуговує навіть слова «сором». Таку оцінку висловив Радіо Донбас Реалії міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко.

Якщо використовувати риторику глави МЗС Росії, то нинішнє російське керівництво давно мало б «дістати» Захід, вважає Огризко. І на його погляд, справа не тільки й не стільки в оприлюдненні конфіденційного листування. Пропоноване Москвою «врегулювання» на Донбасі – це одні й ті ж тези, що озвучують з року в рік. Нібито війна на Донбасі – «внутрішній конфлікт»; Росія – не учасник його, а «посередник»; мир можливий лише після «прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом»; Німеччина і Франція «потурають курсу київського керівництва» (так охарактеризував роботу «нормандського формату» Володимир Путін). А тим часом війна посеред Європи триває восьмий рік, люди продовжують гинути.

Все одно продовжують шукати якісь «діалоги» з Москвою»

«Написане Лавровим німецьким і французьким «партнерам», ця чергова заява Путіна означають, що лишився єдиний спосіб привести Путіна до тями – проти держави-агресора мають бути застосовані не просто санкції, а «пекельні санкції». Вони давно вже готові, вони лежать у Вашингтоні вже більше року. Але політичне керівництво навіть у Вашингтоні не ризикує їх застосувати. Не кажучи вже про європейські країни – вони все одно продовжують шукати якісь «діалоги» з Москвою», – стверджує Володимир Огризко.

Український дипломат має на увазі потужніші санкції проти Росії – пакет так званих «пекельних санкцій» (законопроєкт сенаторів США під назвою «Про захист американської безпеки від агресії Кремля»). Пропоновані заходи включають санкції щодо:

російських банків

інвестицій у російські проєкти зрідженого газу

кіберсектору Росії

державного боргу Росії

політиків і олігархів

Позавчора (20 листопада) стало відомо, що голова комітету американського Сенату в закордонних справах Боб Менендес вніс поправку до оборонного бюджету США, де передбачено посилення санкцій проти російських топ-чиновників, газогону «Північний потік-2», великих фінансових установ, транзакцій з державним боргом Росії тощо у разі розширення російської агресії проти України. Про це інформує американський новинний веб-сайт «Axios». Голосування за поправкою Менендес планується після 25 листопада.

«Малиновий піджак» Путіна

Володимир Путін справді «дістав» Захід. Не тим, що керівники Німеччини, Франції та США втомилися з ним мати справу і готові посилити санкції проти Росії.

Мова наразі про інше – Захід постійно перебуває у напруженні, постійно змушений реагувати на чергову загрозу посилення війни проти України. Це зазначив Радіо Донбас Реалії російський політолог Дмитро Орєшкін. Він вважає, що і оприлюднення Лавровим конфіденційного листування, і головне періодичні нарощування російських військ біля кордону України є блефом з боку Кремля. Блефом, до якого небезуспішно вдавалися рекетири в «лихие» дев’яності. Як каже Орєшкін – «ти одягаєш малиновий піджак, ти створюєш певному успішному бізнесу (як тоді висловлювалися) «ситуацію». А потім забираєш відкат за «розрулювання» цієї, тобою ж спричиненої, «ситуації». Зараз схожу політику здійснює Путін.

Біля кордону України зібрані десятки тисяч російських вояків, концентруються російські танки. І весь західний світ починає нервувати – як же уникнути війни?

«Наскільки я розумію логіку Володимира Путіна – йому повномасштабна війна з Україною 150 років не потрібна. Бо таку війну Путін програє. Програє у сенсі отримання серйозного спротиву, отримання гробів, і значна частина населення Росії сприйме це як справжню братовбивчу війну, яку почала саме їхня держава. А головне – це не буде ані «победоносная», ані «маленькая» війна. І швидкою вона не виявиться. Бо Україна готова дати відсіч. Але Путіну дуже важливо створити враження, що війна от-от буде. І він це враження успішно створює. І поки йде така хвиля переляку, Путін вирішує свої значно менші проблеми «малинового піджака». Намагаючись отримати свої політичні «відкати» щодо Донбасу, відносин із Заходом», – проводить паралелі Дмитро Орєшкін.

Путіну дуже важливо створити враження, що війна от-от буде

Тим часом американські високопосадовці неодноразово наголошували, що підтримка Вашингтоном територіальної цілісності України є непорушною. США попереджають Росію про високу ціну, яку вона заплатить у разі широкомасштабного наступу на Україну. Зокрема, директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав цього місяця Москву і попередив російське керівництво про пильну увагу США до пересування російських військ поблизу українського кордону, повідомляв американський канал CNN.

Зі свого боку, Володимир Путін переконує, що Росія продовжить свою участь у «нормандському форматі».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)