Канал CNN повідомив деталі візиту директора ЦРУ до Москви

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, який днями відвідав Москву, попередив російське керівництво про пильну увагу Сполучених Штатів до пересування російських військ поблизу українського кордону, повідомляє американський канал CNN.

За даними журналістів, у Вашингтоні також вивчають мотиви дій Росії. На зустрічах із високопоставленими російськими чиновниками директор ЦРУ застеріг Кремль від можливий намірів провести будь-які наступальні операції.

За даними співрозмовників CNN, після зустрічей у Росії Бернс зателефонував президентові України Володимиру Зеленському. 4 листопада до Києва було направлено високопоставленого співробітника Державного департаменту.

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Пресслужба президента Зеленського наразі не повідомляла про таку розмову.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив у п’ятницю з посиланням на військові джерела, що кількість російських військ, зосереджених у відносній близькості до кордонів України, виглядає «незвичною».

«Ми продовжуємо уважно це моніторити і, як я сказав раніше, будь-які агресивні дії Росії стануть предметом великої занепокоєності Сполучених Штатів», – сказав він.

Напередодні також повідомлялося, що Бернс під час свого візиту до Москви порушив питання про російських кібератак на переговорах із керівниками російських служб безпеки.