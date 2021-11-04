У США заарештований росіянин, який допомагав складати досьє на Трампа

У Сполучених Штатах заарештований громадянин Росії, який співпрацював з автором так званого досьє на Дональда Трампа. Про арешт аналітика Ігоря Данченка першою повідомила газета The New York Times. Згодом арешт підтвердило міністерство юстиції.

Росіянина заарештовано в межах розпочатого з ініціативи колишнього президента Дональда Трампа розслідування можливих порушень закону під час розслідуванні російського втручання у вибори президента США. У обвинувальному висновку стверджується, що Данченко свідомо вводив в оману співробітників ФБР, які його допитували, зокрема, приховував свої контакти з якимось представником Демократичної партії.

Данченко у 2016 році допомагав колишньому співробітнику британських спецслужб Крістоферу Стілу у пошуках доказів можливого зв’язку співробітників штабу Трампа з Росією. Спираючись на свої російські джерела, він зібрав інформацію, частину якої було включено до так званого досьє, опублікованого на початку 2017 року. «Досьє на Трампа» складалося на замовлення Демократичної партії. Спецслужби стверджують, що не використовували його як доказ під час розслідування російського втручання у вибори.

Сам Данченко, коли про його роль стало відомо, наголошував, що не підтверджував достовірність цих відомостей. Як зазначає New York Times, частину цієї інформації під час розслідування ФБР було визнано недостовірною. В американських ЗМІ з’являлися повідомлення, що раніше спецслужби перевіряли уродженця Росії, який живе та працює в США, щодо співпраці з російськими спецслужбами. Сам Данченко заявляв, що не є російським агентом. Він вказував також на те, що першим виявив ознаки плагіату в кандидатській дисертації президента Росії Володимира Путіна.

Особу Ігоря Данченка було розкрито влітку 2020 року, після того, як адміністрація Трампа розсекретила звіт про його бесіду з ФБР. Джерелом інформації, за словами Данченка, став його шкільний друг. Його ім’я Данченко не називав, але співрозмовник Wall Street Journal, який працював у сфері національної безпеки, стверджує, що йдеться про колишню співробітницю російської державної інформагенції «РИА Новости» Ольгу Галкіну. Як повідомляється в розслідуванні The Wall Street Journal, Галкіна, зокрема, стала джерелом інформації про те, що юрист Трампа Майкл Коен перед виборами президента США 2016 року зустрічався у Празі з посередниками з боку Москви, щоб обговорити оплату роботи хакерів та приховування їхньої діяльності. Ця інформація згодом не була підтверджена.

Так зване «досьє Трампа» було опубліковане виданням BuzzFeed у січні 2017 року. У ньому стверджувалося, що Дональд Трамп мав бізнес-інтереси в Росії і нібито російські спецслужби мають на нього компрометуючі матеріали.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, дійшов висновку, що Москва справді намагалася допомогти Трампу. Проте ознак змови людей з оточення Трампа з російською владою виявлено не було.