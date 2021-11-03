Голова ЦРУ перебуває в Москві

Директор ЦРУ Вільям Бернс перебуває з візитом у Москві, на порядку денному – американсько-російські відносини.

Як пише «Голос Америки», на даний момент це останній із низки нещодавніх контактів на високому рівні, які свідчать про те, що сторони хотіли б продовжувати переговори, незважаючи на взаємну недовіру і довгий список розбіжностей.

Представник посольства США у Москві повідомив, що Бернс на прохання президента Джо Байдена очолив делегацію високопоставлених американських офіційних осіб, яка перебуває в Москві 2 і 3 листопада.

За словами представника посольства, члени делегації зустрічаються із представниками російського керівництва для обговорення питань двосторонніх відносин.

Рада безпеки Росії повідомила, що Бернс (який раніше обіймав посаду посла США в Росії) провів переговори з секретарем Ради безпеки Росії, а в минулому – керівником ФСБ, Миколою Патрушевим.

Жодна зі сторін не повідомила подробиць про розмову, що відбулася.

Цього року розбіжності між США і Росією посилилися. Цьому сприяли переслідування опозиціонера Олексія Навального, нарощування російської військової присутності біля кордонів з Україною, кібератаки російських хакерів на найбільший американський паливний трубопровід. Москва незмінно заперечує свою причетність до недружніх дій щодо США.

Бернс працював послом США у Росії у 2005-2008 роках. У березні цього року його затвердили на посаді директора ЦРУ. Він став першим кар’єрним дипломатом на цій посаді в історії Сполучених Штатів.