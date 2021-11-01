NYT: США передали Росії список підозрюваних у кібератаках

Сполучені Штати Америки за зачиненими дверима ведуть переговори з Росією про проблему кібербезпеки і нещодавно передали російській стороні імена кількох хакерів, які, за даними американської розвідувальної спільноти, причетні до нещодавніх кібератак на об’єкти в США.

Таке твердження міститься у статті під заголовком «Суперники на світовій арені, Росія і США у тиші шукають сфери для співпраці», опублікованій у неділю на сайті газети New York Times.

У ній стверджується, що в останні місяці між американськими й російськими представниками ведеться діалог також з інших проблем, зокрема, щодо контролю за озброєннями, «найглибший за багато років». «Адміністрація Байдена застосовує тверезий підхід до відносин із Росією», – пише видання.

Діалог, який ведеться здебільшого за лаштунками, розпочався після зустрічі президента США Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна в Женеві у червні цього року. Як зазначає New York Times, за останні місяці три високопоставлені представники адміністрації США відвідали Москву, російські й американські представники також кілька разів зустрічалися у Швейцарії та Фінляндії.

Передачі російській стороні даних про підозрюваних у атаках хакерів, як пише газета, передували тривалі дебати в американській розвідспільноті. Тепер, за словами американських представників, у Вашингтоні чекають, чи «приведе інформація до арештів», називаючи нинішню ситуацію перевіркою на те, наскільки президент Путін був щирий у своїй обіцянці допомогти боротися з кіберзлочинністю.

Звинувачуючи російських хакерів у кібератаках, влада США останнім часом наголошувала, що за атаками з метою викупу, швидше за все, не стоїть сам Кремль чи російські спецслужби.

У статті також йдеться про нещодавній візит до Москви заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд. Як стверджується, під час зустрічі порушували широке коло питань, однак були й теми, які Кремль не хотів обговорювати – серед них репресії проти політичної опозиції і ситуація Олексія Навального, який перебуває в колонії.

Поки що незрозуміло, чи відбудеться найближчим часом нова зустріч Путіна та Байдена. Російський президент не приїхав на саміт «Групи двадцяти» до Риму, в якому брав участь Байден. Голова російської делегації, міністр закордонних справ Сергій Лавров, заявив 31 жовтня, що у нього відбулася з Байденом «нетривала, але корисна розмова».

Сам Байден, виступаючи ввечері в неділю, висловив жаль з приводу того, що російський і китайський лідери не приїхали на саміт і особисто не представили позиції своїх країн із найважливіших питань.