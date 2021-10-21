У Білому домі не мають інформації про нову зустріч Байдена з Путіним – речниця

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що не має інформації про можливу нову зустріч між президентом США Джо Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним. Вона сказала про це на брифінгу 20 жовтня, коментуючи заяви Кремля про можливість зустрічі президентів до кінця року.

«Я не знаю, які плани в президента Путіна щодо поїздок, і мені також нічого повідомити про плани поїздок з нашого боку. Але, знаєте, президент залучений у дипломатію віч-на-віч із людьми, з якими він погоджується, і з тими, з ким він не погоджується. Проте на даний момент мені нема чого сказати з цього приводу», – заявила Псакі.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 20 жовтня заявив, що зустріч Путіна і Байдена ще в цьому році «в тому чи іншому форматі – цілком реальна».

Перша особиста зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбулася влітку цього року в Женеві.